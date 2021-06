ĐEDOVIĆ ŽELI DA VIDI TARU IZA REŠETAKA? Marko najavio KRIVIČNU PRIJAVU protiv Simove, zaustaviće ga samo pod OVIM USLOVOM! (VIDEO)

Marko Đedović je ustao za crnim stolom i istakao je da će uskoro podneti krivičnu prijavu protiv njegove bivše prijateljice Tare Simov.

- Odvratno mi je to što je Marko rekao za Taru, svaki dan pričam. On vređa nju, čujemo da i ona njega. Ja sam neko ko pokušava da smiri strasti. Ja ne mogu da pričam i sa njom i sa njim. Marko je takav kakav jeste, On ima čvrst stav. On ima svoje, to ne može Bog da promeni... - rekao je Ša.

- Previše mi je ovo što se Ša dešava, i da je ubio čoveka, previše je. Možda je narodu smešno, ali meni nije. I ja bih ga verovatno ismejavao da ne znam ko je. Kao neko ko je ovde, kada ga vidim, s obzirom na sve što znam, počinje ovde da me steže, imam osećaj tuge i žalosti. Kao neku crnu mrlju da vidim, nesreću, bude mi ga žao. On misli da nešto zna, zbog Tarinih priča ispod jorgana u koje veruje. On vrlo dobro zna, nije budala. Mada, već je dao 50.000 evra, crni jado - govorio je Đedović.

- Meni je žao što ljudi misle da sam budala. Ja bih to ponovo uradio, bez obzira na sve. Ja sam prema svakoj devojci takav, bio sam i prema Ivani - dodao je Ša.

- Ti si se izgleda zaljubio i u nekom si očaju. Daj pare, daj sve, samo da je zadržiš. Nije ljubav kad samo ti činiš nekome. Zato si i lakši za 200.000 evra. Da, rekao sam ono za Mensura. Njega sve remeti, ali neće da prizna. U njene budalaštine ne može da poveruje niko, osim zaljubljenog čoveka, a ona nije normalna. Ona je sve uradila kao što je planirala, samo još jednu stvar ima, koju nisam izneo. To sam čuvao za tajnu da oslobodimo Stefana i Frana. Ja ću sve da dokažem šta sam rekao. Ona ga je odradila... - pričao je Marko.

- Ja kapiram i Marka i sve ljude, njima ne valja, meni valja, pustite me - govorio je reper.

- Ona ne valja majci i ocu, a tebi će da valja... Ša, zabole me d*pe, želim vam svu sreću kad izađete, samo što ću ja da prekinem tu sreću. Krivičnim prijavama zbog ugrožavanja bezbednosti, biće prijavljena u ponedeljak, satraću je. Možda ga i ne bude sačekala. Jedino ako mi kupe penthaus, tada ću odustati. Meni odgovara da ona mene pljuje, narod me sve više voli. Neka radi još jače, neka napravi još jedno delo, a on neka joj plaća kazne da dokaže ljubav. U "Narod pita" ćete vidite da nisam nijednu stvar slagao, saznaće se istina, a živim za taj dan, samo da im vidim face - istakao je Đedović.

- Ša, šta to ima Filip Mijatov, a ti ne, pa je njega molila za s*ks, po tvrdnjama zadrugara? - pitala je novinarka.

- Ja sebe smatram kvalitetnim momkom, to što mi se ljudi smeju, neka se smeju. Nije lepo smejati se meni. Ja ne verujem u stvari koje se pričaju. Mensura ne poznajem. Filip Car je nešto lepo rekao, ne verujem da će osoba kojoj želim da učinim život lepšim da će da mi se smeje - govorio je reper.

