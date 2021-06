PEVAČICA UŽIVO URADILA TEST NA TRUDNOĆU: Kristijan Golubović saznao da li će DOBITI DETE, a onda je usledila prava DRAMA (VIDEO)

Budući da je su Kristina Spalević i Kristijan Golubović sumnjali da je pevačica u blagoslovenom stanju, uraditi su test i proveriti da li je beba na putu

Dok je Kristina u kupatilu radila test, Kristijan je s Milanom razgovarao o svim mogućim scenarijima, ali i pojedinostima svog odnosa s pevačicom, koja je posle nekoliko minuta izašla i saopštila da je test negativan, zbog čega joj je bilo žao.

- Jutros sam osetila da me boli stomak, očekivala sam. Mislim da ni njemu nije svejedno. Mislim da smo se razočarali i on i ja - pričala je Kristina.

Po povratku u Belu kuću, došlo je do naglog preokreta - naime, Kristijan je priredio pravu dramu zbog, kako kaže, četvoročasovnog flertovanja Kristine i Nenada Aleksića Ša, o čemu je govorio za crnim stolom. Tom prilikom, Kristijan nije birao reči, te je najgnusnije vređao Kristinu jer je koketirala s reperom, dok ih je on posmatrao.

- Ja ne ljubomorišem, ali ono što ja vidim jeste vajb! Prvo, ne može da ona puši dok je sa mnom, zašto joj nije dao kolač? Šta bi radio da ja 4 sata pričam sa Tarom? Ne zameram ja tebi, nego njoj zameram to džukačko ponašanje. Oboje mi pu*ite ku*ac, to su ku*vinske priče! Neka te sad je*e Ša! Pu*i mi ku*ac nje i njenog ku*varluka - psovao je Golubović, išao od jednog do drugog zadrugara i pričao najstrašnije o Kristini, da bi na kraju zaključio:

- Kristinu može da je*e svako! Bog me je pogledao, srećan sam što mi ku*va neće roditi dete!

Kristina i Kristijan su posle emisije završili u hotelu, gde je pevačica zaplakala zbog svih uvreda koje su joj tokom noći izgovorene. Iako se činilo da je ovo njihov definitivni kraj, Golubović je ipak uspeo da joj se uvuče u krevet, te su zaspali zajedno.

kurir.rs

Bonus video:

01:10 BRAK LUNE I MARKA PROPADA? Samo što su dobili ĆERKICU astrolog im PREDVIĐA TURBULENCIJE! Za sve će biti KRIVA Luna!