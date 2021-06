JANJUŠU SE MAJA ZGADILA ZBOG SKANDALOZNOG PONAŠANJA Ona nije želela da prihvati krivicu i poručila: Udaram svoju GLAVU, ne njegovu

Marko Janjušević Janjuš ustao je za crnim stolom i priznao da mu se Maja Marinković zgadila zbog skandaloznog ponašanja.

- Da li ti ne padne na pamet da počinješ ozbiljno da se gadiš Janjušu zbog toga kako se ponašaš? - glasilo je pitanje.

- Naše svađe su obostrane, a ja preterujem u scenama. Da se ponaša bolje, ja bih se bolje ophodila. Ne smatram da je to opravdano, ali mene boli nepravda. Poljubi me ujutru, kaže da nije na silu, a onda ovde dođe i vređa me. Ja sam na ivici živaca. Ne znam kako neko može da vodi ljubav ako mu se osoba gadi - rekla je Maja.

- Najviše što me boli u ovoj Zadruzi su ove scene. Ja to nisam video u životu. Meni to nije jasno. Juče sam joj j*bao majku na žurki. Posle svih onih scena je došla na žurku i igra... Ja imam tikove od njenih udaranja glavom. Sanjam košarkaša Jankovića koji je tako udarao glavom i opterećen sam. Onda dođem na žurku i vidim da neko igra. Normalno da mi se zgadilo - rekao je Janjuš.

- Ja lupam svoju glavu, ne njegovu. Samo sebi škodim. Žrtva, on je moja žrtva... Mene niko ne može da promeni. Ovde sam tri meseca trpela sve, mogu i dve nedelje. Moji postupci nisu ispravni, ali on mene prvi provocira - pravdala se Maja.

- Ja hoću da se sklonim, ona me prati. Pomirimo se, imamo s*ks, i onda opet svađe. Ja ne želim da se pomirim sa njom, ali vi ne shvatate šta se dešava u rehabu. Ne znate! - govorio je Janjuš.

- Ti radi sve, ali nemoj da imaš s*ks. Čim imaš s*ks, daješ joj za pravo - poručio je Lepi Mića.

- Šta ja treba da radim kada mi neko kaže da sam k*rva? A ujutru ima s*ks sa mnom... Svi mi pričaju da je folirant! - odbrusila je Maja.

- Pa šta radiš onda sa mnom? J*bem ti sve - urlao je košarkaš.

- J*baće se večeras u 6 - zaključio je Lepi Mića.

- Ja sam pogrešio kada sam se pomirio sa njom, a to sam uradio jer je volim! 700 puta od toga mi je napravila scenu... Najbolje da je pustim da se ubije, da je nosim na duši... Da li treba da je nosim na duši? Svaki dan me provocira, znate dobro svi - urlao je Janjuš.

- Ja znam da on mene prvi provocira i znaju i drugi to! - odbrusila je Maja.

- Ona je opsednuta sa mnom, samo želi da me maltretira, ne znate kakva je to psihopata! - urlao je košarkaš.

Kurir.rs/M.M.

