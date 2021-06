OTERAO SAM JE KAO DA JE NIKO I NIŠTA! Ša priznao kada je shvatio da VOLI Ivanu i čime ga je Tara oterala od sebe ZAUVEK! (VIDEO)

Nenad Aleksić Ša je komentarisao svoja trenutna osećanja prema Tari Simov i bivšoj supruzi, Ivani.

- Drago mi je što sam došao sebi. Počelo je sve da me opterećuje, žacnulo me je pitanje zašto nisam želeo da se vidim sa Ivanom, tada mi je nešto kvrcnulo, počeo sam više da razmišljam o Ivani. Kada mi je rečeno da je mnogo puta htela da dođe do mene, tada je sve krenulo samo od sebe, džaba lažem sebe. Mnogo toga me opterećuje, što se tiče Ivane, Tare, haos mi je. Osećam se kao da sam oterao Ivanu od sebe, tvrdoglav sam, ali sam uvek znao šta sam uradio - počeo je Ša.

- Najviše razmišljam o tome šta ću reći Ivani, ali prvo bih joj poslao poruku da li mogu da je pozovem. Oterao sam je kao da je niko i ništa. Nisam ni znao da mi je ona poslala sve ono za rođendan, verovatno je želela mnogo toga da mi kaže, jako mi je krivo što joj tada nisam dozvolio da se vidimo, što sam bio najgori. Tara je trebalo da bude neko ko će biti najviše uz mene, a dešava se da ja konstantno dobijam ta hipotetička pitanja, ja nisam ni mali, ni lud, ni glup. Ja ne znam šta toj ženi (Ivani) da kažem, osnova je Izvini, ali šta znači izvini posle svega? To je osoba koja me voli bez obzira na sve, nikad mi ništa nažao nije uradila. Posle svega je tu. Ne znam šta da kažem posle svega što sam uradio. Ja ne mogu ni u drugoj vezi da funkcionišem kako treba, ako me to jede, ja sam takav - govorio je Ša.

Kurir.rs/M.M.

BONUS VIDEO:

00:29 ŠERIFOVIĆKA SE OTVORILA POSLE FINALA ZVEZDA GRANDA! Marija izvela svoje kandidate da proslave MAHIROVU pobedu! (VIDEO)