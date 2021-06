ŠA NE ZNA KAKO ĆE GA KIJA POGLEDATI U OČI! Nadica otkrila šta ju je reper PITAO, pa spomenula njegovu BIVŠU ŽENU! (VIDEO)

Nadica Zeljković komentarisala je adrugare, odnose u kući, kao i aktulna dešavanja, spomenula je i pokajanje Nenada Aleksića Ša.

foto: Printscreen/Zadruga

- Onako kako je Ša ponizio ženu, to je ne dao Bog nikome, ali je javno priznao da je voli i da je pogrešio. Ima drugačiji pogled, olakšan je. Grize njega sve, pitao me je i da me zagrli, ne zna kako će Kiju pogledati u oči. Ja sam njemu uvek govorila da voli Ivanu i da to pokazuje sve vreme, meni nije bilo dobro u momentima kad on kaže da se u braku nikad nije svađao, a sad nađe ovo. Da se zadrugari rugaju, ali je on znao da je pogrešio i nazad nije mogao. Pogodilo ga je to izmeštanje salona, kao i informacija da Ivana nije pobrisala slike sa njim. Ona je ispala dobar čovek. Stvarno mi je drago što je priznao da je voli, iako njoj to neće pomoći, ali će videti da ona nije kriva, žene se uvek pitaju šta su pogrešile. Mislim da je njega Mensur dotukao - komentarisala je Nadica.

- Janjuš me je danas razočarao, jer ga cenim kao roditelja. Maja će doći do samopouzdanja, danas je plakala i on nju zove. Sve to namerno radi, danas je gleda iz bazena. On njoj ne prebaci Čorbu direktno, a govori kako je prešao. Koristi Čorbu da joj prebaci, a kada je intima u pitanju, onda Čorbu zaboravi. Mensur se i ovde upetljao, svuda - nastavila je ona.

Kurir.rs/M.M.

