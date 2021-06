MOŽDA MU ZA 15 DANA DUNE DA SE VRATI KUĆI! Kristina NIKAD ISKRENIJE o Kristijanu, otkrila da je USAMLJENA i da joj nije SVEJEDNO!

Kristina Spalević ustala je za crnim stolom i otkrila da se oseća usamljeno bez Kristijana Golubovića.

- Da li misliš da je trebalo da nas obavestite da organizujete Čorbi rođendan? - pitao je Lepi Mića.

- Organizovali su Bora i Matora. Bora me je pitao da pevam Čorbi jednu pesmu. Mogla je da bude bolja organizacija - objasnila je Sandra.

foto: Printscreen

- Da li si iznenađenja Kristijanovim potezom? Da li te grize savest i da li ti je dolazak ovde dao snagu? - pitao je Lepi Mića.

- Osećam se usamljeno. Jeste mi lakše. Kako odmiče vreme osećam se usamljeno. Sinoć sam se iznervirala jada je Marija imala preoštar komenar, ne treba da me vređa tako. Jesmo imale konflikte. Možda njemu za 15 dana dune da se vrati kući, neće mi biti svejedno do samog kraja, ali me je podigao dolaskom - rekla je Kristina.

Kurir.rs/M.M.

BONUS VIDEO:

00:29 ŠERIFOVIĆKA SE OTVORILA POSLE FINALA ZVEZDA GRANDA! Marija izvela svoje kandidate da proslave MAHIROVU pobedu! (VIDEO)