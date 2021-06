KAKAV OBRT U ZADRUZI 10 DANA PRED KRAJ! NADICA I ŠA ZAKOPALI RATNE SEKIRE: Tari neće biti dobro kada vidi ovo! (VIDEO)

Tokom "Pretresa nedelje" voditelj je otvorio temu o odnosu Nenada Aleksića Ša i Nadicom Zeljković, a onda se desio preokret koji niko nije očekivao.

- Ispao si čovek što si napravio onakvu ispovest. Jako ružno si se poneo prema njoj. Javno si se izvinio, treba će joj proces, da se oporavite, stanete na noge. JA sam ti rekla kako da dopreš do nje. Iskreno kažem da mu opraštam. Niko me nije uvredio kao on, ali bacila sam to nazad - pričala je Nadica. Šta misliš da li bi došlo do pomirenja da je Tara ovde? -pitao je Milan Milošeić. Ne. Ona nije mogla da me vidi očima. Nisam gledala na nju, nije u redu da priznam, ali kad pustim buvu oni se pokolju. Ja sam bila tako odvratna da vidim koja je to njena reakcija, meni ne može ništa, pa njega urniše. Trebao je da vidi da kojim profilom ima posla, razumem ga. Vadimir mu bio prst u oko, a ovako prst u onu stvar sa Čorbom. - počela je Nadica.

foto: Pritnscreen

- Mnogo puta sam joj govorio dok smo se družili da me podseća na moju Ljilju, ista. Tako sve kroz dranje, ne zna normalno. Najviše me nervira što je uglavnom u pravu i uvek gađa u centar. Ona gađa direktno u srce, sve to je tačno, kaže ti ono što znaš i osećaš i što te boli i onda me poremeti. Ja ljude vređam kad su u pravu. Kad vidite da se derem i vređam, taj neko mi želi dobro. Uvek sam sa njom našao način da joj se približim i da izgladimo odnos. Svi kažu da sam došao sebi, da sam stari Nenad. Sve više komuniciram sa Nadicom, sad kad mi kaže kretenčino, kapiram na pravi način. Nadica je bila sve u pravu, od 100% bila je 90. To za vezu, kad ti neko govori, znaš pta će da se desi. Govori ti neko, lažeš sebe da nije tako - rekao je Ša.

- Svi mi otvaraju dušu i pričaju neke detalje koji su surovi. Iz Markove priče mi je to poznato, ali ta priča nije ispričana samo Marku, slični detalji na drugi način. Nadica kad kaže kako ćemo završiti, istina zaboli i dođe kontra napad. Imali smo problem kad se približim Nadici, jer ona gađa u centar. Milion puta sam hteo da je zagrlim i poljubim - ispričao je Nenad.

foto: Pritnscreen

- Da li si mislio da ćeš dobiti poene kod Ivane ako se pomiriš sa Nadicom? - pitao je voditelj.

- Ne, mogu na poligraf. Kunem se, video sam Ljilju u Nadici. Isto je, zato sam i plakao - pravdao se Nenad.

- On meni kaže da nije srećan ja kažem Tari, on napravi haos - otkrila je Nadica.

- Kad sam rekao Nadici teško mi je i da ne mogu ovo, ona dođe i druka - rekao je Ša.

- Ima je emotivne ispade pod pokrivačem za stradanje u braku. Morala sam das budem sikrena prema tvojoj devojci i kažem kako se osećaš - podbola je Nadica.

Kurir.rs/I.B.

