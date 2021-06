KARIĆ PLAKAO KAO KIŠA ZBOG POKOJNE DEVOJKE! Stefanove uspomene napravile HAOS: Misica IZGORELA od ljubomore zbog IVE I Ane KORAĆ!

S obzirom na to da je do kraja rijalitija "Zadruga 4" ostalo svega 10 dana, rijaliti učesnicama produkcija pušta uspomene iz života, ali i one koje su stekli tokom boravka u "Zadruzi". Na red da vidi svoje uspomene stigao je i Stefan Karić.

Jovana Ljubisavljević, njegova devojka, pomno je pratila sve prikazane uspomene. Video je fotografije sa majkom, ocem, ali i brojnim prijateljima, pa i devojkama. Stefan je poznat kao veliki zavodnik, a imao je priliku da se podseti i momenata sa Ivom Grgurić, koju mnogi porede sa Jovanom.

Jovana nije mogla sakriti ljubomoru, dok je gledala ove scene, pa je sve vreme pravila grimase, a kao so na ranu došle su fotografije i sa Anom Korać, koja joj je poremetila planove sa Stefanom i ove sezone.

Stefana su posebno pogodile fotografije sa preminulom misicom, Dijanom Milojković:

- Ona je obeležila moj život, odustao sam od toga da nađem devojku kao što je ona, a težio sam tome - plakao je Stefan.

Jovana Ljubisavljević takođe je plakala tokom Stefanovog komentarisanja.

