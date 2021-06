MAMA MI IDE NA 3. HEMIOTERAPIJU, A ON JE PSUJE I VREĐA! Miljana očajna nakon svađe sa Karićem, otkrila sve šta joj leži na duši!

Miljana Kulić žestoko je zaratila sa Stefanom Karićem i njegovom devojkom Jovanom Ljubisavljević.

Karić je izneo brojne prozivke na Miljanin račun, ali i vređao njenu majku Mariju. Miljana je sada progovorila o njihovom sukobu i otkrila kako se oseća nakon svega.

- Bila sam kod Mišela malo u hotelu,legla da spavam, pa sam se vrtela u krevetu, nisam mogla da se uspavam do 10, pola 11, čak sam čula i početak muzike - započela je Miljana, koja se osvrnula na sukob sa Jovanom Ljubisavljević i Stefanom Karićem.

- Skupilo mi se sve što mi pričaju danima zadrugari, pogotovo što su mi sinoć pričali Stefan i Jovana, vezano za majku i oca. Sramota me je da ti pričam posle šta sam radila, nešto što mi ne priliči, ali od muke, besa i stresa, ali to je kada legneš u krevet, razmišljaš o porodici, neko ti tako priča, a ti ćutiš... To su užesne pretnje sinoćbile u emisiji. Stefan Karić je ničim izazvan počeo da mi preti i psuje majku. A mama kad je bila u žiriju da komentariše zadrugare, rekla je da 7. jula ima tu treću hemioterapiju, a on mi je rekao da više neću videti mamu, da će me raskomadati... Psovanje mame u grlo, a on odlično zna zbog čega je otišla u bolnicu... Skupilo mi se sve - rekla je Miljana, pa nastavila:

- Mi već duže vreme imamo sukob jer ja komentarišem Jovanu, njega lično nikad nisam uvredila, pa ni nju, ustajala sam štaviše kada su je Ermina i Nataša napadale i jedina branila. Kada sam ustanovila o kakvom se tipu ličnosti radi i koliko je spremna da laže, ustala sam da iznesemsvoje mišljenje, a on počeo da me vređa. Vređa me,psuje, dodeljuje raznorazne epitete, bez ijednog razloga. Sekiram se, plašim se da li će da bude sve u redu, molim Boga, pa razmišljam šta ako ne bude, kako da nastavim. Bez svojih roditelja ne bih mogla da nastavim sa životom - pričala je Kulićeva.

