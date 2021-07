BORA PRIZNAO DA JE VODIO LJUBAV SA ROĐENOM SESTROM SVOJE DEVOJKE: Kemezova se slomila, nastao OPŠTI HAOS u ZADRUZI! (VIDEO)

Danas finalistima "Zadruge 4" pitanja postavljaju bivši cimeri. Nataša Radan postavila je pitanje Bori Santani.

foto: Printscreen/Pink

- Zašto ne priznaš Milici sve i ne ispričaš sve o odnosu sa Mirelom?

- Ja sam sve priznao i rekao šta je bilo tu. Jedva čekam da vidim ko mi je iznameštao za tu priču, neću da me bilo ko za te stvari ispituje. Biće ozbiljnih problema, sa tim ljudima, meni jako bliskim i sa njima ću završiti za života - priča Bora.

foto: Printscreen/Pink

- Čudno je što ona pita, zašto ne prizna sve. To znači da ona zna nešto više, dužila se sa mojom sestrom. Znam da su se čule, u dobrim su odnosima pa mi je čudno što ona kaže to. Znači da ima još nešto, ja svakako kako vreme odmiče, jedbva čekam da izađem napolje. Par njih mi kaže, jedva čekam da izađeš napolje da ti kažem koliko si glupa. Jako mi je čudno što su se oni jednom čuli vezano za Tomu, a sledeća poruka ''Gde si to da dpđem?'', i to mi je čudno. Kako odjednom ona da dođe tamo, sad tek povezujem neke stvari, nisam želela da pričam o tome. Ne verujem, ali osećam da postoje stvari koje mi nisu rečene - priča Kemezova.

- Zabole me kur*ac, svi koji su mi iznameštali to, nek mi popu*e k*rac, idem kući za dva dana, baš me briga - dodaje Santana.

foto: Printscreen/Pink

- Meni samo jedna stvar nije jasna, kako je moguće da Mirela ni jedne sekunde to nije demantovala. Da se to nije desilo, ja bih za moju sestru kopala rukama i nogama, da dokažem da to nije istina. Kako je moguće? - nadovezala se Sandra Rešić.

foto: Printscreen/Pink

- Ja se napolju igram sa ribama. Nek se pitaju. Svugde sam bio, trojka je bila, imali smo se*s, dve jako bitne zadrugarke iz ''Zadruge 3'', imam snimak, imam i snimak sa Mirelom, sve je istina, sve priznajem. Napolju mi niko ništa ne može - bio je ironičan Bora.

- Nataša i Milica nisu u toliko dobrim odnosima, ali vidim da Nataša razume Milicu. Ta tema svakako nije objašnjenja. Odgovor je jedan i treba da ga daju Mirela i Bora. Milica u toj celoj priči nije kriva - zaključila je Maja Marinković.

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

00:14 POBOGU, ŽENO, ŠTA JE TO NA TEBI? Sandru Afriku URNIŠU na INSTAGRAMU zbog VRELOG IZDANJA sa JAHTE: Pevačica snimkom USIJALA mreže!