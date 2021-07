BORA RASKRSTIO SA ŠA ZA SVA VREMENA! Santana POBESNEO i uradio OVO, pa poručio: Prodao me je! (VIDEO)

Bora Santana kivan je na Nenada Aleksića Ša zbog toga što je stao između njega i Frana Pujasa, pa je rešio da raskrsti sa njim i vrati mu svu odeću koja je bila kod njega.

foto: Printscreen

- Sad ću da mu vratim sve stvari. Da se ja prodajem za jednu stvar. A malom ću je*ati mamu, videćeš! - pričao je Bora.

foto: Printscreen

- Da mu operem stvari i da vratim. Prodao me je za jednog narkomana! Da me ovako proda Ša, napolju ću se družiti sa kim hoću - nastavio je on.

foto: Printscreen

Inače, Bora i Ša su se sukobili za crnim stolom zbog Frana Pujasa, zbog čega je moralo i obezbeđenje da reaguje.

- Je*em ti mamu! Narkomančino istetovirana! Mamu ti je*em odvratnu- govorio je Bora.

- Je*i ti sebe! Dovoljno si se izje*ao! To što si ti go*no! - rekao je Fran.

- Pu*i bre ku*ac! Ti znaš šta ću ti raditi! Naje*ao si! - nasrnuo je Ša na Boru.

- Nadica je pokazala da je i te kako psihički jača od nas mlađih, i da je fizički jača od ostalih, u nespavanju i sedenju za stolom. Ona se meni smeje sa drugog kraja stola, i kad to vidim...

Kurir.rs/I.B.

