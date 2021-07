JELENA PEŠIĆ ČEKA CARA KAD IZAĐE IZ ZADRUGE: Održaću mu LEKCIJU, ne treba mu VEZA! Bivša zadrugarka otkrila šta oseća prema FILIPU

Otkad se pojavila u sastavu žirija na jednoj od takmičarskih noći u rijalitiju "Zadruga 4", Jelena Pešić vezuje se za Filipa Cara. Ona je sada progovorila na tu temu:

foto: Printscreen RED tv

- Ja ga obožavam, to svi znate, ja sam ga onako baš podržala. Ja bih njega izdvojila, on se meni baš izdvojio i privukao je moju pažnju, ja sam ga podržala. Ne treba mu veza, to sam mu rekla, ali ne sluša me, održaću mu lekciju kad bude izašao – kaže Pešićeva.

foto: Printscreen RED tv

Jelena je otkrila i da li zdarugar ima neke šanse kod nje.

Pa, dobro, znaš kako, nikad ne reci nikad, Filip je meni drag kao zadrugar koji se izdvojio, ali videćemo. Jedva čekam da sednemo i da popričamo o svemu. Podržavam ga i dalje, sačekaću ga, da li u nekom kafiću ili studiju. videćemo – otkriva bivša zadrugarka u emisiji "Pitam za druga".

foto: Printscreen RED tv

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

00:06 KAKVO TELO! Jelena KARLEUŠA pozirala u NIKAD MANJEM KUPAĆEM: Snimkom usijala INSTAGRAM, pljušte POHVALE! (VIDEO)