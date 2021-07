TI SI MASNI HARMONIKAŠ I CIRKUZANT! Milica Kemez i Bora Santana u ŽESTOKOM KLINČU, nastala prava DRAMA U STUDIJU!

Milica Kemez i Bora Santana su gledali video klipove iz Zadruge, a onda su se žestoko sukobili.

- Kako reagujete na ovakve klipove sa početka vaše veze? - pitala je Dušica Jakovljević.

- Bolje da ne gledam, odmah se iznerviram. On nije svestgan šta on priča i kako se ponaša. Svašta govori, vređa me, gledaj budalu, patetičarku. Vidite i sami kakav sam stav imala, dokazala sam da je sve istina i da me je vređao i spuštao sa svima i pred svima. Sve je to istina - rekla je Milica.

- Šta ti je bolje da ti kažem, morao sam nešto da kažem u svađi. Moram da ti kažem da si lepa da bi sve bilo okej. Nešto moram da kažem, vređala si i ti mene - rekao je Bora.

- Šta sam te vređala, rekla sam par puta da si budala, masni harnonikaš i cirkuzant, kad sam poludela i pokušala da se odbranim od tebe - odgovorila je Milica.

- Jel govorio lepe stvari, da si lepa ili da te voli bar nasamo, van kamera? - pitala je Dušica.

- A jeste ali moram da se isplačem dušu da ispustim, da bi on shvatio, da bi me smirio ili rekao da me voli ili zagrli. Duša me boli kad vidim da sam svima žrtva. Uvek sam dobijala te komentare, da su se svi sažalili na mene. Njemu su verovatno isprali mozak da sam ja ovakva ili onakva. Mi nismo zajedno, nismo u vezi, ja njega volim na isti ili sličan način. Ne znam da li me voli ali sam ga molila samo da bude iskren. Molim ga samo da me ne laže i nek kaže kako jeste. Ne mogu da trpim laž, onda sam i agresivna i besna - dodala je Kemezova.

