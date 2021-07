KRISTIJAN JE UDARIO NA MOJU PORODICU, TO MU NEĆU OPROSTITI! Kulićka surovo o Goluboviću: Psovao mi je roditelje, a bili su BOLESNI

U emisiji je pušten prilog o odnosu Miljane Kulić i Kristijana Golubovića, a ona je onda prokomentarisala isti.

- Miljana, sada kada vidiš ove momente, kažeš nije on bio tako loš? - rekao je Tanasijević.

- Smatram sada da on mene ne mrzi, da bi popio piće sa mnom, ali ja ne mogu da pređem preko nekih stvari. Psovao mi je roditelje, a bili su bolesni. Rekao je da sam pila njegove izlu*evine, to ne mogu da oprostim, sve ostalo mogu. Neka me gazi ali ako mi udari na porodicu to ne mogu da prevaziđem - rekla je Kulićeva.

- Mislim da je ljudima bilo zanimljivo da nas gledaju, bilo je tu smešnih stvari. Ali ako je povredio one koje najviše voli šta ja mogu da očekujem od njega - dodala je Miksi.

- Kako komentarišete prijateljstvo Kristijana i Čorbe koji su bili nerazdvojni a sada se ne čuju? - pitao je Darko.

- Ja sam znala da od toga nema ništa. Čorba je tolike pare izgubio zbog njega a on je ostao gluv za to što njegov drug nema para, izašao je bez dinara - nastavila je Miljana.

- Kleli su se u svoje prijateljstvo, mada ja sam verovao da od toga neće biti ništa. Kristijan ima svoj život, svoje probleme, ne znam njihova stvar. Po onome što smo videli to treba da bude i veće napolju, ali evo sad čujem da od toga nema ništa - odgovorio je pevač.

