JANJUŠ PRONAŠAO MIR U MANASTIRU! Dok mu se BIVŠE provode, rijaliti učesnik je u društvu one KOJU NAJVIŠE VOLI! (FOTO)

Marko Janjušević Janjuš godinama je u centru skandala zbog svog burnog ljubavnog života, a sada je konačno pronašao vreme za svoju naslednicu Krunu, koju je dobio iz braka sa bivšom suprugom Enom.

foto: Printscreen/Pink TV

Janjušević se oglasio na svom Instagram nalogu, gde je postavio fotografije sa Krunom, i to dok su bili u poseti manastiru, a njegovi pratioci pozdravili su njegovu odluku da poseti ovo sveto mesto.

foto: Printskrin/Instagram

"Kralju, pazi to dete od Majaki*e, ona je spremna na sve, odmaraj sa svojim anđelom, mani se nebitnih osoba koje su ti srušile moral, rasturile divnu porodicu da je bogdo i Ena sa vama, ali što je tu je pozdrav odmarajte i uživajte", "To je ljubav, to se voli", "Dokaz da je tvoja bivša supruga veliki čovek!!! Posle svega što se nagledala u onom rehabu.,dozvolila ti da provodis vreme sa Krunom, to govori o njoj kao majci misli i na sreću svog deteta, a i za tebe je našla izgleda razumevanje!" - samo su neki od komentara koji se mogu pročitati ispod ove Janjuševe objave.

foto: Printskrin/Instagram

Podsetimo, Janjušević je pred kamerama rijalitija "Zadruga" prevario svoju tadašnju suprugu i uplovio u romantičan odnos sa rijaliti zvezdom Majom Marinković. Veza sa Majom završio se nakon izlaska iz poslednje sezone rijalitija.

foto: Printscreen

