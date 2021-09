MAJA SE OGLASILA PRVI PUT NAKON ŠTO JE CAR RASKINUO SA NJOM! Marinkovićeva konačno prokomentarisala njegov odnos sa Sandrom! VIDEO

Filip Car stavio je tačku na vezu sa Majom Marinković nakon što je priznao da gaji emocije prema Sandri Čaprić sa kojom se zbližio u rijalitiju.

Sada se tim povodom oglasila Maja i otkrila kako komentariše to što je Car raskinuo sa njom pred kamerama.

- Što se tiče Filipa, mogu da kažem da sam ga maksimalno ispoštovala i kao čoveka i kao dečka. On je ostavljen već kad sam dala izjavu obzirom na to da me nije ispoštovao za neke stvari. Nikoga neću blatiti, i previše sam pravila od nebitnih bitne. Totalno sam opuštena jer znam da sam bila ispravna sto posto - odgovorila je Marinkovićeva i dodala:

- Tako što on nije ispoštovao neke stvari za koje smo se dogovorili, neka mu je na čast. On je pokazao da mu nije stalo do mene dok je uradio takve stvari. On najbolje pokazuje kakav je on i koliko je lojalan u tim odnosima - završila je Maja.

