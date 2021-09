DUGO NISAM UPOZNAO DEVOJKU KAO ŠTO JE ONA! Car očaran Sandrom, Maja definitivno PALA U ZABORAV: Čaprićeva u suzama (VIDEO)

Sandri Čaprić i Filipu Car pušten je ljubavni snimak, a tokom gledanja videa, nastala je opšta pometnja u Beloj kući.

Car je tokom svog izlaganja otkrio da mu Sandra odgovara u svakom pogledu.

foto: Printscreen

- Ona zaslužuje mnogo više poštovanja. Ne mogu više da pričam unapred. Što se tiče Maje, stavio sam tačku. Trinaest godina nisam bio sam. Treba mi malo vremena da budem sam. Sandra je jedina normalna devojka koja mi je dozvolila da joj priđem. Zadnjih godina nisam imao priliku da upoznam devojku kao što je ona. Mnogo mi se sviđaju njeni stavovi - rekao je Car.

- Pričala sam sa Filipom, on meni sve kaže, a onda dođe ovde i ništa ne kaže. Prosto je mogao da reši ovo, kaži šta misliš i to je to. Ja sam bila sa mnogima, ali ovo što radiš nije okej - rekla je Matora.

- Možda i Maja plače napolju. Ti si razmišljao o tome, rekao si da treba da pustiš vreme da vidiš kakva je Sandra, jer se lepo postavila. Nemoj da pričaš da je bolja od Maje jer je još ne znaš. Ona plače pet puta u roku od dva dana - dobacila je Dalila.

foto: Printscreen

- Nisam neko ko često plače, zna ovde par ljudi da imam neke probleme i da nisma sama svoja. Sve mi se skupilo. Ne mogu više ovako - rekla je Sandra.

- Ma, sve foliraš, nisi u centru pažnje pa si tužna, Car je juče rekao da hoće mene. Skočila je da se tuče sa mnom. Ja njoj ništa ružno nisam rekla i ona mene napala, sad je neću pustiti na miru. Sve se čulo. Ljubomorna si na mene, Car me muva. Ti si budala - ispričala je Irma.

foto: Printscreen

- Ja sam žena od trenutka, radim šta mi se radi. Osećam se zbunjeno. Ja sam došla da se predstavim kao pevačica - odgovorila je Čaprićeva.

- Postoji nešto što joj smeta, to je očigledno, nešto fali tu u njoj da bi ga uradilo da on krene u afro napad da bih on pokazao da se ona njenu stvarno sviđa. Ne znam šta fali, to on zna ali to je neka iskra - zaključila se Dalila.

- Kod Cara se vidi promena, to je očigledno. Intima je njemu data na tanjiru i tu je on pao. On nema borbu za nju, a on je to navikao tako - zaključio je Lepi Mića.

- Ne, ona je drugačiji kalup, boli me to da ću je povrediti jer ona nije kalup devojke koja je prošla sve i svašta sa dvadeset - rekao je Car.

Kurir.rs/I.B.