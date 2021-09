BILA SI SA ZAUZETIM MUŠKARCEM, TI SI NEGATIVAC U PRIČI! Sandra završila u SUZAMA zbog Cara, zadrugari joj lupili ŠAMAR realnosti

Filip Car je u emisiji "Gledanje snimaka" raskinuo sa Majom Marinković, a potom je Sandra Čaprić progovorila o svojim emocijama. Kad je voditeljka Ivana Šopić najavila pauzu za reklame, Sandra je izašla iz Bele kuće i počela da plače, a zadrugari su je tešili.

- Čim se pokrene ova tema, meni se plače. Teško mi je, razdražljiva sam. Krivo mi je na neki način, teško mi je, puca mi sve na emociju - govorila je Sandra.

foto: Pritnscreen

- Nemoj samo sebe da izdvajaš i da se upoređuješ sa nekim drugim i govoriš da ti ne bi nešto, možda budeš gora nego Maja - govorila je Dalila.

- Ja znam sebe. Najbolje je da stavim tačku na sve. Neću da rušim njega, i njemu je teško - pričala je Čaprićeva.

- Pustite malo vremena da prođe, nastavite da se družite, biće mu lakše kad prođe vreme - savetovao je Fran.

foto: Pritnscreen

- Ja sam jutros rekla da je najbolje da se razdvojimo. Nisam svoja uopšte - govorila je Sandra.

- Moraš da znaš šta ti nosi ovo. Ako ćeš odmah sad da klekneš, poludećeš - dodao je Mensur Ajdarpašić.

- Koliko god sad pričala da nećeš da budeš kao Maja, možeš gore stvari da radiš. Ti se u ovoj situaciji nudiš zauzetom muškarcu. Car je predstavio kao da je voli, naziva je Lemurom. Ovo što je Mića rekao sve... - istakla je Dalila.

- Bićeš neko ko je rasturio vezu, ko je švalerka. Ti budi sa njim, bolji si izbor za njega, ali moraš da nosiš breme - dodao je Mensur.

- Moraš da razmisliš malo. Poljubila si se sa zauzetim, to je tako. Ako uđeš u vezu, podržaću te. Ali ono što sam ti sinoć rekla, ako svesno ulaziš u to i budeš negativac, to neću podržati - pričala je Dalila.

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:13 ŠOK TRANSFORMACIJA! ZORANA PAVIĆ NIKAD MRŠAVIJA NI ZGODNIJA! Tanak struk, vitke noge, BUJAN DEKOLTE, a savet za vežbe je URNEBESAN