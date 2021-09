INTIMAN SAM SA SANDROM, NEKA ME OSTAVI! Car priznao da je PREVARIO Maju, a onda Čaprićeva otkrila sve DETALJE njihovog odnosa

Filip Car dobio je pitanje vezano za Maju Marinković sa kojom je još uvek zvanično u vezi, iako se u rijalitiju zbližio sa Sandrom Čaprić.

- Care, šta ako te je Maja ostavila, hipotetički naravno, zbog tvog odnosa sa Sandrom? - glasilo je pitanje.

- Verovatno ne gleda niti treba da gleda, da je to nešto pozitivno i dobro. Ja znam kakva je ona i šta je ponašanje, šta ona smatra da je korektno. Znam da ona na ovo gleda katastrofalno, ali nisam ništa konkretno napravio. Mislim, nisam se konkretno poljubio. Ovo što se dešava je dovoljno da neko nekog ostavi - rekao je Car.

- Ti si katastrofa! Ti si najveća katastrofa. Veći bezobrazluk nisam videla. On ne zna šta hoće i šta neće. Opet je došao da se grli, rekla sam da se skloni. On meni objašnjava šta ja treba da kažem. Nemoj da si mi prišao! Nemoj da me zagrliš u životu. Džabe, ostaćeš bez obe - pričala je Čaprićeva.

- Znam šta je Maja imala u glavi. Očekivala je ono što se moglo očekivati, da ću prvi utorak biti pijan i završiti sa nekim. Ja još nisam završio ni sa kim. Da, intiman sam sa njom. Devojka mi prija. Zanimljivo mi je sa njom. Radije se družim sa njom, nego bilo kim drugim. Mislim da je istina da me je ostavila i da je ljuta - pričao je Filip.

- Car napravi prevaru, pa bi da bude veran - ubacio se Lepi Mića.

- Rekao mi je da nije ovo sa Majom, da bi krenuo vezu. Pitao bi me da li bi bila sa njim u vezi, rekla sam da je sad nebitno - otkrila je Čaprićeva.

- Ne sviđa mi se ovo šta ona priča - odbrusio je Car.

- Mislio si da ću da čekam i da ćeš da vagaš. Ne znam šta je u njegovoj glavi - rekla je Sandra.

- Da sam stavio Maju na kocku, napravio bih nešto. Borim se sam sa sobom da se nešto ne desi. Pratite moje ponašanje, siguran sam da me je Maja ostavila. Sa - dodao je on.

