KAO NEKAD SA TAROM SIMOV: Mateja pokušava da raskine sa Anđelom, a ona se NE DA! Ovako mu je odbrusila! (VIDEO)

Mateja Matijević i Anđela Đuričić sedeli su u radiju i raspravljali oproblemima koje imaju u vezi.

Anđela je pričala kako nema nikakve emocije i da je ravna linija.

- Ako završimo, što znači da nećemo imati komunikaciju? Nismo u svađi. Sve i da se nije desila ta situacija, da sam nešto loše rekao po tvom i da si imala tu rekaciju, mnogo me je to iznerviralo. Poludeo sam zbog toga. Sve i da se nije desila situacija, da se nije desila situacija da si ti to uradila, sve i da se nije desilo, ja dođem tebi i kažem, nije mi to-to odlučio sam u svojoj glavi, ja bih ispao nefer. Možda mi se gomilalo - objašnjavao je Matijević.

- Ti ne znaš da pričaš, dečko. Je l' ti Bog da jezik da se sprdaš ili sa mnom da pričaš? - urlala je Anđela.

- Pričamo dikretno. Nismo u nekoj ljubavi, kratko se poznajemo i spoznajemo šta nam smeta. Ti si mene juče ohladila, meni se to baš nije svidelo - pričao je on.

- Na osnovu te situacije ćeš da sudiš i presudiš? Ti si gluv - vikala je ona.

- Ćao, zdravo. Ne možemo da razgovaramo - rekao je on i otišao iz radija.