MATEJA I ANĐELA OSUDILI SLOBIN POSTUPAK: Nekada loša reklama ispadne ISPLATIVA!

Mateja Matijević i Anđela Đuričić osamili su se pored jezera i razgovarali o ljubavnom troglu koji je obeležio prvu sezonu Zadruge.

foto: Damir Dervišagić, Dragana Kadić

Matijević je devojci objasnio kako su reagovali njegoci drugovi kada im je rekao da ulazi u rijaliti, pa su konstatovali da je i loša reklama dobra, kao primer za to Đuričićeva i Matijević su naveli Slobu Radanovića, koji se proslavio nakon što je javno prevario tadašnju suprugu Kristinu Kiju Kockar.

foto: PrintScreen

- Ovde ljudi sebi unište život, ali znaju to da iskoriste. Neko će najlošiju reklamu da iskoristi na najbolji mogući način. Koliko njih je iskoristilo najgore reklame, od prve Zadruge pa sve do današnje, za najbolje stvari. Bilo je i onih koji su bili pozitivno komentarisani i pokazali se u najboljem svetlu i ništa. - rekla je Anđela.

foto: Printscreen

- Nekada ta reklama u negativnom smislu ispadne isplatljivija. Evo primer momka iz Zadruge2 Aleksa. Ne znam da li si gledala, bio je miran, tih, povučen, dobar dečko, pevač... Ušao je kao neko ko je u vezi, ostao je u toj vezi. Bio je veran, nije napravio nikakvo sr*nje, ali nema to nešto. A Sloba, prevario je ženu, ona ušla, skandal ispao, ali je to preozbiljno odjeknulo. Njemu se sve poklopilo, on je po mom mišljenju jedan od top tri vokala na Balkanu. Jeste, prebrzo je prevario, nije u redu to što je uradio - ispričao je Mateja devojci.

foto: Printscreen/Pink TV

- Meni je generalno jadan taj postupak, ali je činjenica da je dobar pevač. On je znao da iskoristi tu situaciju, ali je meni taj postupak jako loš - zaključila je Đuričićeva.

kurir.rs/ Ana Denda

