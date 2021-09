MAJKA SANDRE REŠIĆ POBESNELA: Ovako je reagovala na poljubac ćerke i 10 godina mlađeg u rijalitiju!

Žestoka svađa između Marka Osmakčića i Stefana Mihića dovela je do toga da bivši teniser poljubi Sandru Rešić.

Mihić je top prilikom pred svima rekao da je Marko gej, dok je većina ostalih zadrugara istakla da je upravo Stefan gej i da napada Osmakčića zbog toga što mu se sviđa. Potom je Stefan rekao da Marko glumi da mu se dopada Sandra Rešić, a potom je krenuo da ga izaziva da poljubi pevačicu pred svima.

Marko je prišao Sandri i poljubio je pred svima, a zadrugari su krenuli da skandiraju.

Povodom čitave situacije, oglasila se Sandrina majka Slavica Cica Rešić i otkrila šta misli o potencijalnom zetu Marku Osmakčiću.

- Ne interesuje me to! Šta da komentarišem tu? To je dečija priča ne interesuje me to uopšte. Ne mislim ništa o takvim glupostima i rijaliti pričicama - prokomentarisala je Cica izrevoltirano.

