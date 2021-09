REŠIĆEVA JE SAMO DEO STANIJINE I MARKOVE IGRE?! Svi stali u odbranu pevačice, a Osmakčić priznao šta stvarno OSEĆA posle poljupca

Nakon kratke pauze, zadrugari su želeli da prokomentarišu aktuelnu "trojku" koju čine Stanija Dobrojević, Sandra Rešić i Marko Osmakčić.

Marko je prema rečima Baneta Čolaka zaljubljen u Staniju.

foto: Printscreen

- Stalno čujem da je Stanija prepreka između Sandre i mene, a ona je sve to i ubrzala. Sigurno bih ja Sandri prišao, ali ovo što ona govori, da je pustimo, da ona ne zna da se nosi sa pritiskom, da je to smara... Ja to razumem, sa svoje strane ću reći da ću se truditi da radim sve kako treba. Neću ni da dosađujem sa pažnjom, međutim, još ću ovo reći. Sandra jeste jaka, ima gard i sve, ali ja smatram da je u ljubavnim odnosima jako studljiva, kao devojčica od 15, 16 godina, zato ne silim i ne žurim. Poklonio sam joj pažnju i ona zna da mi se sviđa. Ne bi valjalo da je u ovom momentu više pažnje - govorio je Marko.

foto: Printscreen

- Da, očekivala bih i ja da se moj dečko malo odvaja od te drugarice. Možda mi ne bi smetalo u početku, ali kasnije sigurno - prokomentarisala je Stanija.

- Juče smo čuli da ga je savetovala da sačeka ulazak Maje Marinković, ona očigledno ne želi najbolje za njega, nego samo želi da ga odgurne od sebe, ne može uporediti Maju i Sandru - rekao je Fran.

Kurir.rs/K.Đ.