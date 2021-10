USAMLJEN! Dejan u samoći doručkuje, Dalile nema ni na vidiku, evo kako se ponaša dok ona deli sobu sa DRUGIM (VIDEO)

Nakon haosa koji se desio u emisiji i dalje nikome nije jasan odnos Dalile i Dejana Dragojevića u koji je umešan Filip Car.

Dejan se sada probudio sam i odlučio da doručkuje bez svoje supruge. On se u jednom trenutku čak i nasmešio i nije delovalo kao da mu bilo šta smeta.

Podsetimo, Dejan i njegova supruga "zaratili" su zbog njenog odnosa sa Carem koji sada boravi u izolaciji. Dalila je pred Drvetom mudrosti otkrila kako se oseća zbog svega.

- Ja stalno plačem zbog toga, povređujem ljude. Videla sam Dejana kako je sinoć bio veseo i kako je uživao. Meni je bilo jako teško sinoć, on je meni uvek prilazio, sinoć nije. Ja njega takvog ne znam, on je uvek biuo tu za mene, a sinoć nije uradio. Sa druge strane saznajem da sam Car hoće da beži zbog mene. Ne znam šta je to - otkrila je Dalila.

- Bežim od razgovora, jer sam videla neke stvari, a ne želim njega da povredim. Drvo tebi hvala na razgovoru, ali dok ja ne rasčistim neke stvari, ne znam šta će biti - rekla je Dalila.

Janjuš je takođe govorio o odnosu Cara i Dalile.

- Mislim da njihova ljubav prestaje, bledi, video sam da joj Dejan prilazio dva-tri puta, ona kao beži skloni se, video sam po odgovorima, kada joj se neko meša u brak, ona prevrne kuću, a sad sve lagano. Čudno mi to. Jedino ako se nisu dogovorili. Kad je dozvolila nekome da je dira po nozi? - pričao je Janjuš.

