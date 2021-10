DALILA POMENULA PAPIRE ZA RAZVOD! Dragojevićka ne zna šta će više od sebe, a onda je napao i Karić: Da, sve mi je rekla! (VIDEO)

Dalila Dragojević više ne može da se odbrani od cimera koji smatraju da nije fer prema svom suprugu Dejanu.

Odnos sa Filipom Carem postao je glavna tema u kući, a sada je Dalila dobila škakljivo pitanje.

- Zašto prilaziš Dejanu kad se posvađaš sa Carem? - glasilo je pitanje za Dalilu.

Ako gledaoci tako vide, onda okej. Ovde se očigledno traže papiri za razvod da bi vi bili srećni - rekla je Dalila.

- Rekla si Stefanu da ti prija bilo čiji zagrljaj, samo ne Dekijev. Budi iskrena - pročitala je naredno pitanje voditeljka.

- Da, to sam rekla u izolaciji, osetila sam to u tom trenutku. Ne mogu da se zagrlim sa nekim ako me je u tom trenutku iznervirao - odgovorila je Dalila.

- Da, rekla je to, meni je palo na pamet da je pitam od koga bi joj prijalo, rekla je od bilo koga... - dodao je Stefan Karić.

- Ne mogu, Ivana... Evo i Rešićka me je iznervirala što je ono sinoć izjavila kad su joj ljudi rekli da je poltron. Rekla sam joj: "Ako će tvoje mišljenje da promeni jedno pitanje, ne treba onda da se družiš." Tako i sa ostalima, šta će mi takva osoba u životu - dodala je Dragojevićka.

- Da se vratim, rekla je tad da joj treba zagrljaj, meni je bilo najlogičnije da joj je potreban zagrljaj supruga. Meni samo nije jasno šta se desilo jutro posle žurke, jer su mi tad izgledali srećni, ljubljenje, ples... - dodao je Karić.

- Ja kad bih vam sad opisivao Dalilu, to bi mi trebalo tomova i tomova... Ja znam kad ne vredi prilaziti, da bi me odgurnula. Normalno da znam kad treba da priđem ženi, kad ne... - skočio je Dejan.

- A šta misliš, od koga je očekivala zagrljaj? Matora je bila tu, Sandra, zagrlile su je. Nije mi logično to. Grlile ste je do tad... - dodao je Karić.

- Ti si pitao za taj trenutak! - uzvratila je Dalila.

- Pa u tom trenutku smo bili onda Matora i ja tu! - nastavio je Stefan.

- Na šta navodiš, što je nisi zagrlio ti? - dobacio je Dejan.

- Ovo su ti lažni ljudi koji ti šatro prilaze kad ti je teško... Pratiš moje poljupce, zagrljaje, previše si se vezao za moju temu - govorila je Dalila.

- Pratim, sve ostale su mi fejk teme, ova nije - odgovorio je Stefan.

- Ja ne podržavam ovo navođenje drugih ljudi da se us*ravaju. Ovo što Stefan priča da svi ćute. Ustaće ljudi samo da bi rekli nešto glupavo, a ne prate - ustao je Dejan.

