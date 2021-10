DEJAN SE PREDAO! DRAGOJEVIĆI ODUSTALI OD BRAKA: Dalila priznala da voli Cara i sve o POLJUPCU koji je ŠOKIRAO cimere! Usledio HAOS

Dalila i Dejan Dragojević su pokrenuli temu o svom braku, a Dejan je bio izričit da mu je u odnosu najvažniji razgovor, dok je Dalili istakla kako joj je sek*ulani odnos najvažniji.

Ona se osvrnula i na vraćanje burme kao i prezimena, gde je branila rečima da ništa prva nije uradila.

- On sve sam radi, sam vraća burmu, sam menja moje prezime. Ja nisam skinula burmu, nisam vratila devojačko prezime. Bolje da on možda odgovori. Ja svoje devojačko prezime nisam zaboravila, moj otac nije bio za to da ga promenim, hteo je da ostavim svoje ili da dodam. Ali ja to nisam želela, htela sam da bude kao Dejanovo. Ja najviše volim kad se nadmudrujem sa nekim, nego kad je neka frka. Danas je bilo to neko nadmudrivanje kod bazena, ja sam mu rekla: "Dejane Dragojeviću", a on kaže: "Reci, Dalila Mujić". Tad sam otišla, mislim... - rekla je Dalila.

Dalila Dragojević je tokom večeri svojim cimerima otkrila da joj nije lako da zatraži razvod od svog supruga Dejana.

- Ne može se to tek tako reći preko noći. Ljudi, da ste čuli današnji razgovor, to nadmudrivanje... Danas je rečeno sve o meni i njemu - objasnila je Dalila.

Zadrugari su u sinoćnoj emisiji saznali da su se Dalila i Filip Car poljubili preko labela, njen suprug Dejan je ostao bez teksta, dok su ostali ukućani bili u šoku, a ona je bez ikakve šifre priznala sva osećanja prema Caru.

- Kad se to sve izdešavalo ja sam pričala sa njim, on je promrljao i otišao da spava. Kad je došlo pismo za emisiju on spava, a ja ustajem odmah i pitala sam da li je moguće da sam samo ja potrčko. Uh, sve sam pomešala. Kad je krenuo radio, pao mi je mrak na oči, bila sam baš iscrpljena ali sam otišla i ispričala sve konkretno. Očekivala sam da je čuo sve a on je spavao kao da sutra ne postoji. Kada se probudio zamolio me je da mu prepričam sve a naravno meni nije padalo napamet. Onda je otišao i pitao Đoleta. To je to uglavnom - rekla je Dalila.

Dejan Dragojević se tokom emisije prvi put javno obratio gledaocima i poručio im da ga više ne interesuje Dalila, pa rekao da ne više ni jedan kontakt sa njom i ovim rečima stavio tačku na njihov odnos.

- Rekao sam: "Da mogu da vratim vreme, ne bih ništa promenio, jer tad ne bih bio ja ja". Nisam takav, niti me to interesuje. Ljubav se podrazumeva, za s*ks sam pričao da nije toliko bitna stvar i presudna. Posle s*ksa moraš sedeti, popričati... S*ks traje određeni period, a posle toga ide život i funkcionisanje, komunikacija. To sam ja rekao kako globalizujem ljubav - rekao je Dragojević.

Voditelj je postavio pitanje Dalili za šifre koje koristi sa Filipom, ona je nasmejano rekla da Cara voli i bez šifre što je sve ukućane šokiralo, dok se Filip sve vreme ponosno smejao.

Tokom prethodnih dana Dejan Dragojević je skidao svoju burmu sa ruke, pa od svoje supruge je tražio natrag, a na pitanje za Dalilu: "Kada će skinuti burmu", ona je odgovorila:

- Skinuću burmu kada osetim potrebu, pre toga ne.

- Ja sam zavolela kod tebe što si bio zabavan, uvek uz mene, činio si me srećnom, bila sam ispunjena i voljena žena. Zato sam te zavolela. To za polivanje vode ja sam se samo šokirala, nisam to očekivala. Sve su to stvari koje sam ja zavolela kod tebe a onda sam rekla i šta mi se ne sviđa. Ljudi se promene, promene se stavovi, ne bude uvek ravna linija. Sada jeste, nema osećaja ljubomore, ludila, sad je sve ravno. U vezu je ušao sa mnom kada sam bila najarogantnija, baš sam bila odvratna, nije me interesovalo da li nekoga povređujem. Možda ta ravna linija postane nešto drugo a možda i nestane, ne znam vreme će pokazati. Ne mogu da radim ono što ljudi očekuju, ne mogu ja sad da se poljubim sa Filipom ili zagrlim ili šta se već očekuje - govorila je Dalila.

Tokom emisije se desila nova svađa Dalile i Cara zbog njegon izlaganja o sek*ualnom odnosu i davanju značaja istom. Filip joj je to žestoko zamerio, a onda je usledila neprijatna situacija, kada je Dejan zamolio svoju suprugu da zatvore vrata od pušaonice u kojoj su se nalazili.

- Znaš ti šta sam ja za vas sve? Ja sebe da ponižavam zbog vas, ja po*nićarka, po*nićarke su sve one sa kojima si bio! Ponižavate me, obojica me volite, kako da ne! - besno je govorila Dalila.

- Priča je bila da je on pričap o sek*su, ja sam se nadovezala, fuj, neću ja sebi ovo više dozvoljavati. Ti si me dovoljno ponizio, ovo ti je večeras bila prekretnica, neću više da komuniciram ni sa tobom ni sa njim, a ti samo dočekuj i ispraćaj - nastavila je.

