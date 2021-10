TAJNI ŽIVOT LAŽNOG VATERPOLITE: Brak mu propao posle 3 MESECA! Spiskali sve pare do VENČANJA i razveli se! A ovo mu je POROK

Ivan Radosavljević Beli jedan od najmirnijih učesnika aktuelne sezone Zadruge, činjenica je da to baš i nije tako. Naime, on iza sebe navodno ima jedan propao brak koji je trajao tek nekoliko meseci.

- Ivan potiče iz sasvim normalne, pristojne i funkcionalne porodice. Lepo je vaspitan i nikada nije pravio probleme - počinje njegov drug koji je želeo da ostane anoniman.

- Ipak, moram da priznam da su ga uvek privlačila svetla pozornice i javni život. Trudio se da se druži sa poznatima, da bude u njihovom društvu, da sa njima izlazi, bude viđen i bitan. To je možda i jedan od glavnih razloga što je ušao u rijaliti jer njemu novac ne predstavlja pokretač u životu.

foto: Printscreen

Radosavljevićev drug naveo je da, iako je po profesiji sportista, Beli ima jedan porok, a tiče se upravo novca. - Ivan je stvarno pravi sportista, ali voli ponekad da kocka, sem toga on stvarno nema drugih poroka - kaže izvor i dodaje još jedan interesantan detalj, a to je da zadrugar iza sebe ima i jedan neuspeli brak.

- Išli smo na tu svadbu, ali ne mogu da se setim da li je sve to bilo pre četiri ili pet godina. Zaljubio se i činilo se da će to biti ljubav za ceo život. On i njegova tadašnja devojka su se venčali i bila je to prava svadba, ali brak se raspao posle tri-četiri meseca. Bukvalno kako su potrošili novac koji su dobili, tako su se i razveli - priča izvor.

Optužen da je lažni vaterpolista

Beli je na samom ulasku u rijaliti optužen da je lažni vaterpolista i da se nikada nije bavio ovim sportom.

- Neka pričaju, ne smeta mi to jer ja znam šta je istina - kratko je tada Beli prokomentarisao lažne navode. Ivanov drug navodi da se njegovo ponašanje u rijalitiju ne razlikuje od njegovog načina funkcionisanja u realnom svetu.

- Ivan je zaista miran i pristojan momak pa i sami vidite da u „beloj kući“ gleda svoja posla i fura neki svoj fazon. Na žurkama najviše vremena provodi u delu za kockanje, ali valjda je to tamo neki njegov ventil - završava izvor.

foto: Printscreen

kurir.rs/alo

Bonus video:

02:15 LAŽNI VATERPOLISTA ULAZI U ZADRUGU: Ne obazirem se na sve te priče