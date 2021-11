UZEO MI JE ŽENU I KREVET, ZAR I OVO? Dejan odbrusio Dalili, ona ga ponizila zbog DAVIDA: Mizerno što ga pozdravljaš zbog STVARI!

Dalila i Dejan Dragojević imali su priliku da odgovaraju na pitanja publike:

foto: Printscreen/Pink

- Kada ti je Dejan sasuo sve u lice, plačući si otišla u sobu i rekla da ne možeš da slušaš kako te ponižava. Šta te povredilo? - glasilo je pitanje.

- Ne sećam se. Ono "sa kim sa ja živeo, 5 godina živeo u laži"? Kad mi je pričao da sam u kanalu, da će on biti taj koji će da me izvadi kad me budu zatrpavali. Pomenuo je naše uspomene, aludirao je na nešto jako bolno za mene. Nije to u redu, ne bih volela da se to spominje. Preko glave mi je tih poređenja, on priča šta smo planirali, kakva je budućnost. Najviše se aludira, znate na šta. Nije bitna ni kuća, ni to, on mene hvata na to, ono što je trebalo da bude posle Zadruge. I sve to za Loznicu. Meni je najteže u svemu ovome - govorila je Dalila, pa nastavila o stvarima koje je dobio od Davida:

- Niti sam ljubomorna na njegove stvari. Pojedini ljudi me se odriču preko tva, ili kako god, a ja sam uvek bila tu za njih. Mogu ja da budem najgora, dok sam ovde. Kad izađem biću najbolja, bez obzira na podršku, par stvari. On je danas u radiju spomenuo stvari, zahvalio se, pozdravio znaš koga. To mi je jadno i mizerno. Ja neću nikog da pozdravljam, niti da se šlihtam. Sve što mi dođe, dobrodošlo. Ako ne dođe, šta da radim, imam prijatelje ovde, snaći ću se - rekla je Dalila.

foto: Printscreen/Pink

- On je bio ponosan na to što su oni izgradili, on je rekao da mu se ne sviđa šta će ona pokazati u narednom periodu. On ne treba da brine o njenom ponašanju - rekla je Sandra.

- Rekao je gledaćemo staru Dalilu, kao da je ona gogo plesačica. Što se tiče agresije, braniću se. Neću dozvoliti da me neko napada, gura. Moji honorari su moji, neka se brine o sebi. Nemoguće da se dese neke stvari, a ti brineš o mojim ulascima u emisiji. Video me u čemu sam, video mi je modrice, mislio je da me Filip štipa. Mislio je "ti si za modrice", jadno je - dodala je Dalila.

- Želi da joj pokvari sreću i da joj probudi agresiju. On ima potpuno pravo da radi šta hoće - rekla je Anđela.

- Dejane zašto lepo ne rasporediš imovinu iz Zadruge, a ne da Car jede tvoje - glasilo je sledeće pitanje.

foto: Printscreen/Pink

- Nismo u budžetu već mesec dana. Dao sam ti krevet, ništa mi ne treba, ni žetoni, ni neseser sa lekovima. Ništa mi ne treba, uzeo mi ženu, uzeo mi krevet, još samo ajvar i eurokrem. Vidim stolicu, torbica mi otkopčana, nema mi para. Kao velika Dalila, ima za svoje jarane. Kad god si gladna, rekao sam joj, da uzme šta hoće. Nemoj me ponižavati, nemoj me popi*avati - rekao je Dejan.

- Filip ne jede njegovu hranu, ima svoju. Insistira da ne donosim, iako kažem da je to i moja hrana.

- Dejan mora znati jedno, ja nikome ništa nisam oduzeo - rekao je Car.

foto: Printscreen/Pink

Kurir.rs/S.M.

