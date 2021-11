ISPLIVALE SVE TAJNE IZ KARANTINA! Raskrinkana AFERA MALOLETNE Milice i OŽENJENOG Gruje, Mensur menjao boje: ZAKLELA MI SE U KRST!

U ''Zadruzi'' je nastao haos kada su zadrugari otkrili partnere Milice Veselinović i to iz karantina, te je pola stola ustalo i obelodanilo šta je radila i s kim je bila, ali njen dečko Mensur Ajdarpašić njoj veruje više nego bilo kome.

Bane Đokić je prvi ustao i raskirnkao oženjenog Nikolu Grujića Gruju i maloletnu Milicu Veselinović.

- Bili su u sobama po sat vremena, dopisivali su se preko papirićima. Mi smo trebali da krenemo za Šimanovce, ja sam samo video da na papiriću piše "nemoj mi zameriti zbog onoga, želim ti lep boravak u zadruzi". Ja još uvek čuvam te džakove, možda još uvek imam te papiriće - otkrio je Bane.

- On meni pesme nije pevao, gotivimo se - rekla je Milica.

- Šta si mu pisala na porukama - pitao je Milan.

- Ništa, ništa mu nisam tražila, pričao mi je o njegovoj porodici. Dan posle tog pevala nismo imali telefone,i pričali smo preko prozora - rekla je Milica.

- Noć pre ulazak pevali smo na prozoru, njih šest je pevalo i ona je naručila pesmu i ušla unutra, ja sam joj lupao na vrata i na kontu toga ja joj napisao "ala si me ispoštovala" i to je to - rekao je Gruja.

- Je li tebi imponuje što je probala sa njih pet pre tebe - pitala je Tara.

- Hteo si da je je*eš. Reci, što ne kažeš, vikao si "kako da odem u sobu, kako da odem do nje" - skočio je Bane.

- Mi smo sedeli ispred sobe kada smo trebali da krenemo, ali da su sedeli sat vremena jesu - drala se Ana Spasojević.

- Ne, vrata su bila otvorena malo, u mojoj sobi su bila dva kreveta, on je sedeo na jednom, ja na drugom krevetu - branila se Milica.

- Ajde sada hoćete od nje da napravite prostitutku. Ona mi se u krst zaklela da nije imala sek*ualne odnose ni sa kim - rekao je Mensur.

