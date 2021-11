US*ALA SAM DEJANA ZA CEO ŽIVOT! Dalila oplela po SUPRUGU, Car nije mogao da je sluša: Pobesneo i NAPUSTIO BELU KUĆU! (VIDEO)

Dalila Dragojević komentarisala je sa Filipom Carem njegovo ponašanje u Zadruzi.

foto: Printscreen/Pink

Ne mogu to pravljenje žrtve, to je katastrofa - rekla je Dalila.

- Kao da sam nešto pogrešno rekao - dodao je Car.

- Jadan ti. Svaki put kad me ne odbraniš smatraću te greškom - nastavila je ona.

- Svaki put ću da te branim, ja znam kako se brani - istakao je Car.

foto: Printscreen/Pink

Njih dvoje su se potom osvrnuli i na Dalilinog još uvek zakonitog supruga, Dejana.

- Ubije me svaki put argumentima, pokopa me kad mi kaže u lice. Nije pričao o uspomenama, nego šta ja očekujem i što da me brani. Smatrala sam da treba, a us*ala sam ga za ceo život. Naravno da mi je teško kad ustane i priča - govorila je Dalila.

- Ne da mi se da slušam to što ne treba - dodao je Car i napustio kuću.

- Eto vidiš - rekla je ona.

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

00:09 MAJA MARINKOVIĆ SKINULA BRUSHALTER, SILIKONI SAMO ŠTO NE ISPADNU! Rijaliti učesnica snimkom RASPLAMSALA MAŠTU jačem polu!