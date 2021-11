TARA I ŠA NISU NI RASKIDALI? Bivša zadrugarka ih raskrinkala: Reper joj plaća KIRIJU za stan, videla sam ih kako se ljube u kafiću

Bivša učesnica "Zadruge" Rea Anđelković tvrdi da su Tara Simov i Nenad Aleksić Ša ponovo zajedno, ali da kriju od svih! Ona je rešila da obelodani istinu pa tvrdi da je videla par kako se strasno ljubi ujednom kafiću, nakon čega su se udaljili čim je Tara prepoznala Reu jer je znala da može sve da ispliva na videlo.

- Tara je u rijaliti ušla kao slobodna devojka. Ona ne priča o Ša otkako su raskinuli, ali istina je drugačija. Bila sam svedok, videla sam ih kako se ljube u jednom kafiću, gde su očigledno mislili da niko ne može da ih sretne. To je bilo neposredno pre nego što je ušla u rijaliti. Ona je ušla kao slobodna devojka, ali se oni napolju stalno viđaju. To je više neka kombinacija, ali se vidi da on nju i dalje voli. Ša nigde ne pominje nove devojke, ne može da se pomiristim da Tara neće ponovo zvaničnu vezu s njim. Već sam u javnost izašla s dokazima u vidu poruka kada je ona preko njegovog broja telefona naručivala neke stvari s nekoliko sajtova. Njegova bivša drugarica mi je poslala. Džaba se kriju, saznaće se zato kad-tad - priča Reana početku.

foto: Kurir televizija

Andelkovićka je objasnila da reper izdržava Taru, a neki su joj otkrili da joj čak plaća kiriju za stan koji je iznajmila u Beogradu.

- Čula sam da Ša Tari non-stop daje pare. On je zaradio dobar honorar u rijalitiju, povukao se i sad sprema nove pesme. Tari je slao novac za kiriju za taj stan u kom živi. Nije tu dolazio da ga ne vide njene komšije, ali su se viđali na drugim mestima. Ona nije imala nikakav posao posle rijalitija, tako da verujem da su joj novac slali roditelji i Nenad. Mogla je da troši na provod, ali i to košta. Nema šanse da ima novac, a da nije prstom makla - kaže Rea.

Bivša zadrugarka tvrdi da je vrlo verovatno da će i Ša opet da uđe u rijaliti, te i da će sam da kontaktira s produkcijom jer želi da opet bude s Tarom.

- Tarin bivši dečko Mateja je u Zadruzi". Tamo može da bude svašta, pa me ne bi čudilo da Ša zatraži od produkcije da ga opet ubace. Oni su baš bili aktuelni, to bi opet bila zanimljiva priča. Čula sam da je Tara o meni pričala svašta, zato sam i htela da iznesem njen prljav veš - poručila je Andelkovićka.

foto: Printscreen

kurir.rs/rijaliti/s.telegraf

