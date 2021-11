CAR DOVEO DALILU DO EMOTIVNOG SLOMA: Filip osuo paljbu, ona SKROZ PUKLA I PLAKALA: Ponižava me, KOKETIRA s drugima, pominje bivše!

Lepi Mića pokušao je da pomiri Dalilu Dragojević i Filipa Cara, a to je dovelo do nove svađe ovog para:

- Ja ne želim da razgovaram sa njom, ne želim da pravim problem, nego da ga rešim na vreme. Ona pominje Dejana, prati šta on radi. Ponaša se loše i bezobrazno. Pravi priču sa Karićem. Ona mene ponižava, proziva, smeje mi se u lice. Sa njom ne može da se razgovara, onda tera vodu na svoju vodenicu - govorio je Car.

- Ja njega ne mogu da ućutkam, on mene uvek prekida, ne da mi da završim. Ja uvek ćutim kada on priča, a ja njega volim a on meni govori kako će me razvaliti kao ku*vetinu, kako će mi razvaliti pi*ku, pa kao: "Plači, plači" - pričala je Dalila.

- Ma, ona je osoba koja neće da prizna to - dodao je Car.

- Pa promeni je onda, budi muško. Ona je jaka devojka, a ti moraš da je središ - rekao je Mića.

- On se ponaša kao dete, a stariji je od mene. On bi samo da ja jurim oko njega da ljubim i mazim - dodala je Dalila.

- Ma nabijem ja nju na ku*ac i sve ljude sa kojima ona koketira, glupe su joj fore - rekao je Car.

- Vi terate inate, mora da se sredi to, mora da postoji tolerancija da bi ste vi sredili ceo vaš odnos - govorio je Mića.

- Mićo, kakva to devojka pokušava da posvađa prijatelje? - upitao je Car.

- Ma, nemoj ti meni to da govoriš, Ja sam njega pitala da li će on živeti sa mnom ili Mikijem? Ja ne tražim da zapostavi priajtelje, ali Miki mu se neće javiti kada izađemo - dodala je Dalila.

- Da li ona misli da ću ja dozvoliti da moja devojka komentariše Dejana zbog svega - govorio je Car pa nastavio:

- Ja bolje razumem Dejana nego nju, ona se svađa sa svima, sinoć brani Sandru Čaprić, alo, Sandru Čaprić - govorio je Car.

- Nisi ni znao o čemu se radi. Sa mnom tako ne možeš - rekla je Dalila.

- Ma, ne možeš ti sa mnom tako - rekao je Car i rasplakao Dalilu.

- Kakva si ti žena ako se tako ponašaš - rekao je Car i zagrlio Dalilu.

- Ona mene ne poštuje, ja sve mogu da je poštujem a ona mene ne - govorio je Car.

- Samo me provociraš, vređaš, ništa lepo nisi uradila za mene. Pominje mi bivše devojke, a ja ne želim to. On će mene naterati da plačem.

Dalila je nastavila da govori kako je Car ponižava, a onda je on otišao iz hotela jer nije mogao da trpi njene reči.

Kurir.rs/S.M.

