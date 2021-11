ŠOK ISPOVEST DALILINE TETKE ELVIRE! Ovo je UŽAS za našu porodicu, bili su srećni i zadovoljni! NE BIH JOJ OPROSTILA

Elvira Imamović, tetka učesnice "Zadruge" Dalile Dragojević, šokirana je njenim ponašanjem u rijalitiju, vezim sa Filipom Carem pred mužem Dejanom Dragojevićem.

Elvira je otkrila da je porodica razočarana u Daliline odluke, te da je ona sramota za sve njih.

"Mene to ništa ne zanima. Čula sam se preko interneta sa sestrom Eminom. Nju je to sve iznenadilo šta se desilo sa Dejanom. Stvarno ne znam", odmah je rekla Elvira, kojoj nije jasno šta se desilo budući da se tek vratila iz Nemačke.

"Bili su srećni, zadovoljni i tu kuću su napravili, to je bio život. Šok je ovo za sve. Šta ja znam, to je ružno da se desi, šok, ali stvarno me ne interesuje. Ne mogu se ja kao tetka da se petljam. Podržala bih je, to je moje dete, zašto ne bih. Na strani sam Dejana i Dalile. Boli me ono što se desilo između njih, a ja tu ne mogu ništa", iskrena je Elvira.

foto: Nikola Anđić

"Sumnjam ja da Elvira ne izlazi iz kuće. Ovde u Bugojnu je sve normala. Mislim da Huso i Emina se već dugo ne čuju, odavno nisu u kontaktu. Mislim da je plac njegov plac, a ostalo za kuću su Dejan i Dalila dali, ali ne znam, ja se ne petljam u njihove živote. Sumnjam da će se pomiriti, toliko je Dejan povređen. Da je moj život, ja se ne bih pomirila", iskrena je Elvira.

"To bi bila najveća ludost ako uđe u rijaliti da ispriča", komentarisala je ulazak sestre u Zadrugu.

foto: Damir Dervišagić, Marina Lopičić

kurir.rs/blic

