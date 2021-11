CAR HOĆE DA SE DALILA RAZVEDE, ONA NI DA ČUJE! Dragojevićka priznala da TERA mužu inat: Mene ovde neće niko PONIŽAVATI (VIDEO)

Stefan Karić prokomentarisao je novu odluku Dalile i Dejana Dragojevića da se ne razvedu u Zadruzi.

- Mislim da Dejan ne dozvoljava da mu Dalila sutra prebaci nijednu situaciju, da kalkuliše dosta. Ja verujem da bi joj on prešao preko svega. Možda i on čeka taj njihov se*sualni odnos, možda ne želi da isprlja taj idealan brak i tu ljubav, ne želi da zatvori knjigu te bajke. Dalila, da li bi ti potpisala taj razvod? - pitao je Stefan.

- Ne odgovaram - rekla je Dalila.

- Ja menjam mišljenje, ja bih tek sad poludeo, na Dejanovom mestu. Što se tog razvoda tiče, nisam za to da razvod ovde potpisuje, ali ako to nju čini još gorom... Brak bez dece je meni ku*ac, kao veza - šokirao je Car izjavom.

- Sad mi se malo mišljenje promenilo. Dejan ni tu neće podneti prvi korak, sve se prepušta njoj, sve je na njoj. Ako će Dalila u nečijim očima biti gora, jer vara muža... Ako ispada tako i ako je Dejanu to lažna nada, ako to neće njoj pritisak stvara, ja ću biti uz nju da to uradi ovde. Ona će se razvesti kad misli da treba, a ne kad Karić želi - predomislio se Filip.

Nakon rasprave o odnosu Dalile i Dejana Dragojevića, prikazan je razgovor Dalile i Filipa Cara tokom jedne od emisija prošle nedelje, gde Dragojevićka priča da je Dejan iritira i da ima mnogo toga da kaže, da bi ga sahranila, naročito kada bi progovorila o finansijama.

- Ne znam šta može da kaže, neka progovori o finansijama. Zajedno smo zarađivali u rijalitiju, pokrenuli privatni biznis, ona i na Instagramu - rekao je Dejan.

- Samo da kažem da nisam mislila bukvalno da ga sahranim, nego u komentarisanju. Ja sam bila pogođena njegovom rečenicom da će on naći osobu od 35 godina koja će da ga finansira - dodala je Dalila.

- Ne, rekao sam gospođetinom koja zna šta hoće - odgovorio je Dragojević.

- Neću se mnogo nadovezivati tu. Hoću još da kažem da neću da podnesem zahtev ovde, ako on bude podneo, potpisala bih. Neću praviti cirkus od svog života, dovoljno sam ga napravila. Što se finansija tiče, Dejan zna koliko sam ja bila borbena kroz kompletan odnos, nisam spavala noćima, trgala se za mnoge stvari. Mene ovde niko neće ponižavati. Uvek sam ga podizala iznad sebe, kao što sam radila sa svakim bivšim momkom. Uvek je on bio ispred mene, iako to u situacijama nije zaslužio - govorila je ona.

