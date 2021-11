MLADEN VULETIĆ TVRDI: HUSO MUJIĆ ĆE UBITI ĆERKU! Da je sada u rijalitiju, Dalilu bi ŠAMARAO i DAVIO golim rukama! ŠOK NAD ŠOKOVIMA

Bivši dečko Dalile Dragojević, Mladen Vuletić tvrdi da se zadrugarki sprema pakao kad napusti imanje u Šimanovcima, presudiće joj.

Mladen Vuletić šokirao je izjavom za Srpski telegraf i Republika.rs da će Dragojevićku otac Huso Mujić da ubije kad izađe s imanja jer ga je obrukala za ceo život.

- Dalila je ocu, generalno celoj familiji, ukaljala obraz i čast, sada više nema nazad. Huso sve ovo teško podnosi. On besni po selu, televiziju ne gleda i ne želi da čuje za ćerku. Njen otac je trebalo prvo mene da ubije još tada kad smo bili zajedno, pa sve njene ostale momke. Da ćerku ostavi za kraj, ali bi mi ponestalo metaka jer ona ima mnogo bivših, ne zna im se broj. Huso će da ubije Dalilu, toliko je besan da je njemu samo to u glavi! On je principijalan čovek. Nisam mnogo pričao nikada o njemu jer mi nije bilo bitno hoće li me prihvatiti. Sad, da je tamo, išamarao bi ćerku, golim bi je rukama davio! Sigurno je već spremio metak - priča Mladen i otkriva detalje iz vremena kada je bio s Dalilom u vezi:

- Dalila je sa mnom imala normalan odnos, ali je bila paranoična. Opsesivna je i ljubomorna, imala je napade panike svaki put kad bi posumnjala da je varam. Kontrolisala mi je telefon, nije dala da mi se druga devojka približi, a sad je najpoznatija prevarantkinja! Dok smo bili zajedno, nisam posumnjao da se bavila prostitucijom, kao što se pričalo, bar to meni nije spominjala i nisam ništa čuo sa strane. Možda namerno niko nije hteo da mi pomene da ne raskinemo, ali i da se time bavila, meni ne smeta! Možda to i nije loše jer žena neguje najstariji zanat! Da je bila dobra, ostali bismo zajedno do danas, a u toj vezi nisam video budućnost. Dalila voli robijaše, svaki njen dečko je bio krimos sa stažom robije. Svi njeni bivši, osim Dejana. Zato ga je ona na ovaj način ostavila, smeta joj da je momak dobar i normalan. Savetujem Dejanu da ubije nekoga jer će tako možda opet da privuče njenu pažnju. Ovako joj je dosadan, a Car očigledno ima sve što je privlači.

Mladen tvrdi da je, posle svega, na Dejanovoj strani jer ga smatra dobrim momkom koji je pošten do te mere da je samo sa Dragojevićkom imao seksualne odnose.

- Primetio sam da se Deki tek u rijalitiju podmladio i počeo da juri žene. Dobar je i pošten, red je da ima se*s s nekom ženom koja nije Dalila! To pokazuje koliko je fin. Sa svojih 26 godina samo je spavao s njom. Družio bih se u "Zadruzi" s njim. Uzeo bih ga pod svoje. Napravili bismo najjači klan za svih ovih pet sezona, kad vam kažem - priča Vuletić.

