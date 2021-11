SA TAKVIM DEVOJKAMA KAO ŠTO JE ONA, ČEKAŠ KRAJ! Filip Car žestoko opleo po Dalili, pa poručio da preko OVOGA NE PRELAZI! (VIDEO)

FIlip Car i Lazar Čolić Zola su sedeli na garnituri i razgovarali o ljubavnim vezama. Car je otkrio Zoli preko čega neće preći Dalili Dragojević:

- Ma samo hokla, kaže meni Bruno, sve su dobre devojke ali samo akcija. Dalili mogu da prebace da je ostavila muža, mislili su oni da je to večno, ali nije, desilo se - govoorio je Car.

- Vidiš ti i Miljana, nemate ništa vaše, to je meni haos. Ja da raskinem sa Dalilom, bilo mi je lepo. Sem onog iz hotela, ako se to desi još jedno, kraj - rekao je Car.

- Ti sa nekim osobama ideš samo unazad, nikad unapred - dodao je Zola.

- VIdi se da nema napretka, naš život je iz dana u dan, i tako stalno. Sa takvim devojkama čekaš kraj - rekao je Car.

Inače, Filip Car je otvorio dušu po prvi put nakon ulaska Maje Marinković u "Zadrugu 5".

- Osećam se dobro, sinoć mi je bilo neobično, smešno i čudno. Ono sinoć je u prvi mah bilo, posle sve normalno. Bilo mi je smešno kad je Maja ušla, ne znaju se reakcije njene. Kad sam video da je sve okej, onda mi je bilo okej. Ja nemam prema Maji neku averziju, nešto da mogu da kažem negativno, simpatična mi je, volim je na neki način prijateljski. Kasnije, kad sam video da je sve okej, bilo mi je drago što je došla. Sa njom treba biti oprezan, da ne bude da nisam znao... Šta ja znam... Prošlo je tri meseca od toga što smo imali. Dalila mi je zamerila taj osmeh i ja njoj zameram neke sitnice. Ali videće ona kroz neko vreme da to nije ništa. Moje mišljenje je da ona u glavi ima Janjuša... I on je stvarno ispao fer ove sezone, nije imao ništa ni sa kim... Smešno je stavljati nas u isti koš. Danas sam se malo i pogubio u razgovoru sa njom, nisam znao šta da kažem, ali mi je bilo bitno da vidim njene reakcije, da vidim da nema neku ljutnju i mržnju prema meni. Nisam ja to njoj napravio sa Dalilom, nego mnogo pre... Stvarno mi je žao što sam ispao takav prema njoj, ona nije bila loša prema meni. Ali to su bile moje odluke. Nije trebalo da završimo da iz nekog inata se spojimo, onda smo se zavozali. Mislim da nam je žao što je došlo do toga, mogli smo da ostanemo prijatelji, da je ja upoznam sa Dalilom, da je predstavim kao druga, prijatelja, a ne da se priča o tom odnosu kao da je ne znam šta... Ona je uvek lepa, zgodna, simpatična i vrckasta, ali nije ona u tom ljubavnom odnosu neko ko je spreman i zreo za to. Sa njom se ne zna. Juče ulazi, imala je nešto sa mnom, sa Mensurom, sa Janjušem, seda sa Markom, ko zna šta će da ispliva - rekao je Car.

