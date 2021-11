DALILA SE RASPALA KADA SU IM PUSTILI SNIMAK VENČANJA Dejan hladan kao led, a ona ne može da zaustavi SUZE! EMOTIVNI BRODOLOM UŽIVO

Dalila i Dejan Dragojević su progovorili o braku i pravoj istini o njihovom odnosu, a u jednom trenutku im je pušten snimak sa venčanja.

Dalila je briznula u plač kada je gledala kadrove.

"Ja sam želela da se desi razgovor sa Dejanom, ali Filip nije bio za to. Posle svega što mi je Dejan izrekao, nema potrebe da pričamo nasamo. Najispravnija odluka je trebala da bude da ja odem do njega i kažem da želim da se razvedemo. On je sve znao, pokušavao je da prekrije to. Dejan nije hteo da se potrudi ni za šta. Sada kad vidim da si ušao u čauru, ti si postao loš čovek, jako zloban i pun frustracija. Kajem se što nisam ostala slobodna do svoje 28. godine", rekla je Dalila.

"Ja je nisam nijednom uvredio. Kad si emotivno nestabilan svašta može da se desi. Ja sam pričao sa njom. Ona je trebala da sedne sa mnom i da mi kaže da je ne interesujem. Ona je govorila da nije zaljubljena. Lagala je sve vreme. Koliko puta sam je samo pitao da li je zaljubljena. Klela se da nije i da pored mene ne bi bila sa osobom kao što je Car", rekao je Dejan u emisiji "Amidži šou".

Pušten je snimak sa svadbe Dalile i Dejana, a Dalila je briznula u plač.

