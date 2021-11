DALILA JE LAKA ROBA, ZATO SE CAR VRATIO MAJI Žestok sukob bivših supružnika u emisiji, Mujićeva na ivici suza DEJAN JE NIJE ŠTEDEO

Dalila i Dejan Dragojević ušli su u poslednju sezonu Zadruge kao bračni par, ali su se nedavno i razveli jer je Dalila uplovila u emotivnu vezu sa Filipom Carem.

Stvari se nisu odvijale onako kako je ona zamislila, pa je sa Filipom ušla u nekoliko žestokih svađa. Nakon ulaska Maje Marinković u Zadrugu stvari su se preokrenule. Filip je prevario Dalilu i ušao u vezu sa Majom.

Dalila i Dejan su bili gosti u emisiji "Amidži šou" i tom prilikom su progovorili o braku i prevari.

"Ja sam u lošem stanju, trudim se da isplivam iz toga. Imam problema, živ se čovek na sve navikne, valjda ću i ja", rekla je Dalila na početku.

"Ja sam i dobro i nisam. Imam oscilacije, smatram da je ova moja tuga nego sreća, ali vrmenom će biti", rekao je Dejan.

"Ne smatram da naš brak nije dugo valjao, posvetila sam se tom životu. Desio se ulazak u Zadrugu gde sam se ja zaljubila, zavolela sam, ali moja greška je što nisam na vreme rekla kako stoje stvari. mislila sam da to nije tako, da mi se samo dešava nešto čudno, da je do hormona. Dejan je sve primetio. Nismo imali bračnu krizu, živeli smo normalan život, živeli smo onako kako smo pričali. Meni je brak bio idealan, ali nisam mogla da pobegnem od sebe. Filip je ustao i rekao da mu se sviđam, on se borio i izborio se. Ovo mi se nikada nije deslio napolju", rekla je Dalila, a Dejan se nadovezao:

"Sve ovo je laž što kaže. Ona je ležala pored mene, a plakala zbog Filipa. Smatram da u braku nije bilo problema, ali je u njoj bio problem. Sada kad vratim neke scene, htela je da se oslobodi mene. Ona se 5 godina predstavljala kao osoba koja nije. Postala je preljubnica, pa sada treća osoba u osnosu", rekao je Dejan.

"Želela sam da uđem u Zadrugu sa njim i da naš život bude lepši. On ima pravo da me vređa, ide jako nisko", rekla je Dalila, a onda ušla u raspravu sa Dejanom.

"Ovako nešto meni nije moglo da se desi. Ja nisam reagovao kada su se dešavale stvari između nje i Cara na početku. Kad je Filip video da je ona laka roba, on se vratio Maji", bio je oštar Dejan.

