DALILI SE VRAĆA SVE ŠTO JE RADILA! Ljuba Pantović ne štedi DRUGARICU, podržala Maju i Cara, pa najavila JOŠ GORI PREOKRET!

Tokom današnjeg dana stvari u "Zadruzi" se ne smiriju. Filip Car priznao je Marku Đedoviću da su se on i Maja Marinković poljubili tri puta, a onda su zavšili zajedno ispod jorgan planine.

Ljuba Pantović oglasila se za portal Republika. rs i prokomentarisala aktuelna dešavanja u Zadruzi.

Filip Car i Maja Marinković su na korak od pomirenja, poljubili se nekoliko puta danas, kako komentarišeš to?

- Mislim da je to super stvar za Dalilu pošto smatram da joj Filip ne treba u životu. Možda će nju to da boli i biće joj ružan boravak u Zadruzi (još ružniji nego do sad), ali je u njenu korist. Isto kao sto sam podržavala Šar peja i starletu u njihovoj “ljubavi” da bi se šljam okanuo moje Aleksandre, tako podržavam i Maju i Filipa da se smuvaju i da se on mane Dalile. Dalila je moja drugarica i ja joj želim dobro, ali ne podržavam nikako to što je uradila Dejanu ni to što radi uopšte. Od jedne konstruktivne i pozitivne osobe, postala je ušasno autodestruktivna i negativna osoba. Ja joj želim da bude sama da bi mogla da se dozove pameti, da sredi glavu i da radi za sebe i u svoju korist. Mislim da je potrebno vreme da bi ona shvatila da nije trebalo sve to da se radi na takav način. Maja ovde nju nesvesno spašava.

Dalila ceo dan ne može da dođe sebi, da li je možda stiže sve što je radila Dejanu?

- Uvek se sve vrati što čovek radi, ko god da je u pitanju. Samo mi nije jasno kako joj je palo na pamet to da bi Filip njoj bio veran kad i ptice znaju na grani kakav je to ćovek. Isto tako ne znam kako joj nije palo na pamet da je čista logika to što njoj Filip ne veruje i što je vređa. Pa on je gledao šta je uradila Dejanu koji je bio dobar prema njoj i sa kim je bila 5 godina. Čista logika je da pomisli “ako je to uradila njemu, šta ce tek da uradi meni”. I ne znam kakvo je to iznenađenje da Filip ode kod druge, to je za očekivati od njega. Zato je moje mišljenje da ako već nije želela da bude više sa Dejanom, trebala je da bude sama.

Da li misliš da će uspeti da se izdigne iz ove situacije?

- Htela ili ne, prevazići će sve situacije, kao i svi ostali ljudi. Niko nije umro ni zbog ljubavi ni zbog prevare. Tako da će na ovaj ili onaj način morati da se izdigne. U Zadruzi je malo teže jer nemaš opciju sklanjanja od problema, nego ti problem paradira ispred nosa, ali verujem da ce prevaziži sve, da že se vratiti u vinklu i najzad početi da gleda sebe. Ja i dalje ne mogu da verujem da je pristala da traži dozvolu da kaže ili uradi nešto, od tamo nekog lika sa koji se upoznala pre dva meseca i smuvala pre mesec.

Gledajući Filipa Cara prošle sezone da li si da će doći do ovoga?

- Naravno da sam znala da ce doći do toga čim se pruži prilika tj. čim uđe Maja. To je bio logičan sled događaja. Čovek je takav i nikad se neće promeniti, pogotovo što njega Maja intrigura sa igrom hoću neću, a i sad je Filip dobio novi zabranjeni izazov. Kako mu je Dalila bila zanimljiva kao tuđa i zauzeta žena, tako je sad Maja zanimljiva kao avantura u koju bi pobegao iz veze - rekla je Ljuba Pantović.

