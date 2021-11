SIN OSMANA KARIĆA BIO U ZATVORU: Hapsili su ga kao da je UBIO ČOVEKA! A posle toga mu se život POTPUNO PROMENIO! (VIDEO)

Stefan Karić naredni je gostovao u radio-emisiji "Amnezija" i progovorio o periodu kada je završio iza rešetaka.

foto: Printscreen

- Mislim da je smešno da ja govorim o svojim situacijama, pored ovih krivičnih dela. Našli su mi neko oružje u kolima, nisam imao dozvolu za nošenje, pa su me uhvatili. Hapsili su me kao da sam ubio čoveka, krenuo sam kod mog prijatelja... To je bilo pre 6 godina. 6 meseci sam dobio nanogicu - otkrio je Stefan.

- Život mi se promenio posle toga, bio sam primoran da dovodim neke devojke sa javne scene, Osman je bio tu, znao je šta se dešava, pa su neke teme potegnute. Skrenuo sam sa tog lošeg puta - rekao je Karić.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:44 ELENA KARIĆ UKLJUČILA NOVOG DEČKA U RITUALNI OBRED: Naopako okrenut pehar i ruže, svi na podu, a on izgovara OVE REČI! (VIDEO)