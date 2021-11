DALILIN OTAC DONEO KONAČNU ODLUKU! Huso otkrio da li se ODRIČE ćerke, pa priznao šta je poručio Maji pred ulazak! ŠOK

O ljubavnom četvorougli Dalile Mujić, Dejana Dragojevića, Filipa Cara i Maje Marinković ne prestaje da bruji region.

Kako se nakon Majinog ulaska povela polemika o famoznom pozdravu Dalilinog oca za Maju, kada je Marinkovićeva istakla da je dobila pozdrave od Huse, i da joj je poručio da čuva njegovog bivšeg zeta Dejana Dragojevića, za Pink.rs se ekskluzivno oglasio Huso Mujić i otkrio istinu.

- Ko je njoj rekao da sam joj ja poručio da čuva Dejana? Ja je jesam pozdravio preko novinarke, ali nisam se čuo sa njom. Rekao sam joj da čuva Cara, a ispalo je da čuva Dejana. Neka ona čuva Cara, a Dejan će lako valjda isplivati. Ja sam rekao, a oni okrenu priču. Samo me zovu, ja neću da dajem izjave i da pravim samo još gore. Pišu svašta, a ja nemam pojma ni o čemu, imam svoje muke. Neću da se kompromitujem još gore kod naroda... Ne volim ja to, džaba što pričaju da sam dobar čovek, ja to ne volim, iznutra me pojede. Dešava se i gorih stvari, ja to znam. Ako Bog da izdići će se i ona iz ove situacije - priča Dalilin otac Huso.

U medijima su se pojavile razne spekulacije da se Huso odriče Dalile nakon svega. Međutim, sudeći po Husinim rečima, stvari stoje drugačije.

- Ja se nadam najboljem. Da se odreknem Dalile? Pa neću se odreći, ja sam rekao da ako joj Dejan oprosti i ja ću. A ako joj Dejan ne oprosti, ostaje tako kako on bude rekao. Tu se vrti mnogo stvari. Niko nije u pravu. Mojoj porodici je žao i Dejana i Dalile, tužno i jadno reagujemo svi. Dalila je duša bila, prva liga, sve je bilo okej. Ovako nešto niko nije očekivao, niti smo razmišljali o tome. Bitno mi je samo da se Dejan izvuče iz ovoga, da nešto ne uradi. Neka je njoj teže, ona je sama kriva, a on je čovek nedužan - zaključio je Huso.

