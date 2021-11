SVE SAM URADIO POGREŠNO KROZ RIJALITI! Dejan Dragojević obratio se Dalili i Caru, do detalja izneo koliko su prema njemu bili ZLI!

Dejan Dragojević otkrio je ko je po njegovom mišljenju najzlonamerniji zadrugar.

Nakon Dalile, njen bivši suprug Dejan dao je svoj surovi sud.

foto: Printscreen

- Ja sam bio na početku naoštren, gledao sam na sve kao ljude koji nemaju srce, da ne postoje prijatelji, da postoje samo dvostruki aršini- počeo je Dejan, pa nastavio:

foto: Printscreen

- Kaada te vide na dnu, ovi ljudi ponude te hranom. Negde sam shvatio da sam pogrešno bitisao kroz rijaliti, za sebe bih dao glas da mogu, da sam ostao u onom gasu. U ovom periodu bi bilo suludo da bilo koga drugog navedem za najzlonamernije. Filip, Dalila i Irma su to bili za mene. Sve što je žena mogla da uradi posle pet godina ni zbog čega, zarad gubljenja vremena i zadovoljavanja strasti koje su jedva obuzdali, stvorila je nešto što nije bilo potrebe za tim. Njeno ophođenje bilo je loše. Ja sam morao da pokažem osećanja, ali to nije bila moja zla namera prema njima. Kako su govorili, šta su radili, to je bila njihova zla namera - komentarisao je Dejan.

foto: Printscreen

- Istina - rekla je Dalila.

Kurir.rs/K.Đ.

