MAJA MARINKOVIĆ IŠLA KOD PSIHOLOGA! Isplivali šok detalji, Taki progovorio o ćerkinoj potencijalnoj trudnoći: To je BOLNA TEMA!

Radomi Marinković Taki je pažljivo slušao intervju koji je voditelj obavio sa Majom Marinković, pa je Dušici Jakovljević otkrio zbog čega je srećan.

- Tatina ćerka, malo me je uzbudila sad, nisam je video sedam dana. To je Maja. Ja nisam znao za ovo što se desilo sa Čorbom. Ne ulazim u čerkin stan, ona ima svoj. Sve što je ispričala, to je iskreno. Malo me je podiglo i uzbudilo ovo što je rekla da više neće da radi stvari na svoju štetu. Nije lako ovo gledati, ni Dalilinim roditeljima. Ja sam se čuo sa Carevim Brunom, trebala mi je ona prepiska. Oni imaju najlepše mišljenje o Maji, podržavaju je - govorio je Taki.

Taki je u emisiji "Izbacivanje" progovorio i o potencijalnoj trudnoći svoje ćerke Maje Marinković, koja je pre "Zadruge" imala odnose sa bivšim dečkom Milanom Jankovićem Čorbom.

- Uopšte im nije dosadno (Maji i Caru). Što se trudnoće tiče, ja sam Maju jedva smirio. To je bolna tema, bilo smo i kod doktora, psihologa... Mnogi je diraju gde je najviše boli. To nije u redu. Ja sam sinoć prvi put čuo i da je bila sa Čorbom. Kad je ulazila, rekla mi je, ako je... Bolje da ne pričam, to mi je jako bolna tema. Što se Cara tiče, ovo što sam video, voleo bih da ostane ovakva do kraja. Nasmejana do kraja. Ali ja nikome ne verujem - rekao je Taki.

