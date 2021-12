DALILIN BIVŠI OBJAVIO CEO SNIMAK RAZGOVORA SA NJENOM MAJKOM! Posluštajte ŽESTOKU raspravu sa Erminom Mujić: PRETNJE, HAOS!

Ademir Peleš, bivši dečko Dalile Dragojević nakon što je objavio njihove prepiske, podelio je i snimak telefonskog razgovora sa njenom majkom Eminom Mujić.

Naime, on je nju pozvao, a čitavu raspravu oko Dalile snimio je i podelio na svom Instagramu.

"Evo čitav razgovog sa Dalilinom majkom Eminom koji je bio pre par minuta i koje me ne puštaju na miru zadnjih 10 godina. Meni ne treba popularnost, niti ovaj publicitet, skoro 2 meseca se suzdržavam da ne komentarišem i ne izbacujem ništa što se Zadruge tiče. Pokušavam da vodim koliko toliko normalan život, ali to je nemoguće kad me non stop spominju u lošem kontekstu. Predstavljaju me kao najgoreg. Ja svetac u životu nisam bio niti se takvim predstavljam, ali "gospođica" i dalje kad god ima priliku izmisli najgore stvari o meni javno pred milionskim auditorijem i onda mi se narod javlja šalju klipove, novinari zovu za komentare i izjave..ima i onih koji mi prete i nazivaju svakakvim imenima. E, pa ne moze više tako... Video je malo duži pa kome nije mrsko nek ga presluša", napisao je Ademir.

"Što ti treba to? One prepiske i sve to?", pitala je Emina.

"Pa treba mi. Tvoja ćerka mene non stop spominje unutra. Sa tvojom ćerkom imam 10 godina problem. Ti meni pretiš u porukama", rekao je Peleš u razgovoru.

"Nazvala sam te da te pitam za te prepiske. Nisam verovala da si to pustio. Prvo sve sam popratila, niti je sa tvoje strane lepo, niti sa Daliline. Ja sam iskrena, znaš sam kolika sam budala, ne pravda se nikome", dodala je Mujićeva.

"Ona tebe više nije spomenula, pratim sve", dodala je ona,

"Tvojoj ćerki nije trebalo ono sve da laže. A ja ništa nisam slagao, izneo sam činjenice, a ona od mene napravila najgoreg čoveka. Sve što radi radi sebi", odgovorio je on, a snimak celog razgovora preslušajte u nastavku:

