IMA LI KRAJA HAOSU! Maja sela na Cara, štipala ga, udarala, URLALA, on doživeo POMRAČENJE! Okršaj koji prelazi sve granice (VIDEO)

Maja Marinković i Filip Car su napravili haos na imanju po ko zna koji put. Filip vidno besan obećao je da neće više progovoriti reč sa svojom devojkom, koja je momentalno sela na njega, počela da ga štipa i urla. Car je doživeo pomračenje i napravio karambol.

- Šta glumiš ti? - pitala je Maja. - Ostavi me, nervozan sam - odgovorio je Filip.

- Zašto si nervozan, zato što nemaš cigare? - nastavljala se Maja. - Rekao sam ti da sam nervozan, a to što me ti ne slušaš to je tvoj problem. Više neću razgovarati sa tobom, ako treba sutra do tri! Za tebe moja reč mora da bude sveto pismo! - rekao je Car.

- A ko kaže to sad? Ko kaže? - sela je Maja na Cara, štipajući ga i udarajući.

- Makni mi se - urlao je Car. - Ma nemoj, neće moći - govorila je Maja.

- Rekao sam ti makni se! Ako kažem da se skloniš ima da se skloniš! Ja sam dobar, pošten i korektan, dosta je bilo više! - vrištao je Filip.

- Nasilniče, šta se dereš na mene! - viknula je Marinkovićeva. - Nećeš ti više mene za*ebavati! Moja reč će ti biti sveto pismo! Misliš da si mangup, dosta je bilo! - urlao je Car iz petnih žila.

- Udaraš mi šamare, ti si bolesna žena! Sve ti je*em po spisku! - urlao je Filip.

- I ja tebi sve po spisku! - nastavljala se Maja.

- Sad je dosta! Videćeš! Neće više moći tako! Je*em li ti majku u pi*ku!- vikao je Car.

- Ti si zavisnik od cigareta, idi leči se budaletino - govorila je Maja.

- Nisam ti ja Janjuš, odvaliću ti glavu - nastavljao je Car.

