BRUTALNA TUČA MAJE I CARA! Uhvatila Filipa kako gleda Dalilu i napravila LOM: Leteli ŠAMARI i pretnje! NEZAPAMĆENI SKANDAL U KUĆI!

Maja Marinković primetila je da Filip Car odmerava Dalilu Dragojević tokom emisije, pa je momantalno napravila ljubomornu scenu i žestoko mu zapretila, pa mu se unela u facu, zbog čega je on smesta pobegao:

- Sa njom je vrlo teško, u suštini rasprave su nam toliko glupe i nerazumnjive, njoj bi trebali izumiti robota koji će joj biti dečko, ali ona i tog robota prebila. Ja smatram da svi ovi ljudi ovde smatraju za Maju da je luda, agresivna i bezobrazna lai ja vidim u njoj potencijal da sve to ne bude. Ona ima moral i može to da bude. Ona može da ne izgrebe menei da neke stvari ne radi. U nekim momentima se stidim nje. Ona na tvoje pitanje ima napad. Da, generalno u nekim momentima se stidim što mi je ona devojka, izgrebe me, polije. Tako bi se i ona mene stidela. Sa Majom imam se*s iz inata. Ima puno nedostataka u svom ponašanju. Ako me bude slušala, neke stvari će biti bolje - rekao je Car.

- Naš generalni problem je što oan kao moj partner dozvoljava sebi ono što meni brani. Nekim ljudima se obraća i smeje se, a ja to ne smem - dodao je Car.

- Maja je isrkena, ona to ne radi namerno - ubacio se Mensur da odbrani svoju bivšu devojku Maju Marinković, Car se skočio kao oparen.

- Ja Mensura poštujem, zna i Milica kakav odnos imamo, samo ga poštujem. Nemamo komunikaciju, sa Milicom pričam, a sa njim ne - odmah se odbranila Maja.

- Još jednom da te uhvatim samo, još jednom! Videćeš, kunem ti se! Je*aću ti mamicu! Marš, jajaro! - vikala je Maja.

- Daj, ne se*i! - poručio joj je Car.

- Još jednom da te vidim! Rođenim očima sam videla! Još jednom da te uhvatim, glava će ti biti otvorena - pobesnela je Maja.

U toku je emisija "Nominacije". Maja Marinković je napala Filipa Cara jer je on gledao u svoju bivšu devojku Dalilu Dragojević:

- Prvi si počeo, sutra mi je slava, go*no jedno - vikala je Maja.

- Šta sam ja uradio, pogledao sam negde, prepoloviću te negde - vikao je Car.

- Da pogledao sam - priznao je Car.

- Nije tačno, što nisi rekao - vikala je Maja.

- Je li vredno ovo što radiš - pitao je Car.

- Ti nemaš obzira ni za šta - vikala je Maja.

Kurir.rs/M.M.

