DEJAN NIJE MUŠKARAC, MAJKU I BRATA JE SRAMOTA, TREBA DA DIGNU RUKE! Zadrugar udario na Dragojevića zbog Dalile, nije ga štedeo!

Dejan Dragojević ponovo je izneverio svoje prijatelje iz rijalitija zbog pomirenja sa Dalilom, sa kojom je na korak da obnovi vezu nakon što ga je prevarila sa Filipom Carem.

Dejanov nekadašnji prijatelj, Marko Đedović, poznat je kao neko ko nema dlake na jeziku, pa je i ovog puta veoma oštro komentarisao njegovu odluku da Dalili oprosti javnu prevaru.

foto: Printscreen

- Dejan nije muškarac, on je p****! Mislim da je sramota i njegovu majku, i brata, i da treba da dignu ruke od njega definitivno! Otkako je odlučio da se odseli u taj Šepak (Donji Šepak, Bosna i Hercegovina), pa sve do ovog pomirenja, on je bruka i sramota za svoju porodicu! Svakog muškarca bi bilo sramota da sa takvom ženom prošeta gradom, samo njega nije. Svi muškarci napolju misle da je Dejan Dragojević sramota za muški rod! - ispričao je Marko.

Podsetimo, Dejan već godinama nije u dobrim odnosima sa svojom majkom Biljanom, kao ni sa bratom Davidom, upravo zbog braka sa Dalilom, a kada ga je u Zadruzi prevarila, potom i ostavila, u rijalitiju su potpisali papire, i time i zakonski stavili tačku na svaki odnos. Sve vreme dok je prolazio kroz najteže trenutke, Dejanova porodica je bila uz njega, a sada kada je odlučio da ponovo sve to odbaci, i pomiri se sa Dalilom, postavlja se pitanje da li će njegovi najbliži i dalje biti uz njega.

foto: screenshot Pink tv

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:11 SESTRE RODIĆ: Evo kako su se provodile kod Cece na slavi