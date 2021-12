CAR JE VERBALNI UBICA! NE BIRA SREDSTVA DA NEKOG UNAKAZI I PONIZI: Lepi Mića URNISAO Filipa, nastao muk u Beloij kući! (VIDEO)

U toku je podela budžeta ovonedeljnog vođe Lepog Miće. Naredni budžet bio je Viki Mitrović:

- Kada pričam o ovoj devojci imam rezervu za sve. Viki je neko ko je doživeo stvari kao ti, veoma se dobro ponaša. Smatram da ti stvari koje radiš nisu potrebe, svađe sa Markom ti nisu potrebne. Morate da imate toleranciiju. Ti si za mene neko kome se divim i kako živiš i kako se boriš. Uvek sam tu za tebe, veoma si mi draga, evo ti veliki budžet, ako se budeš ponašala kako ti ja kažem, pisaćeš knjige o svom životu i pokaži da si najbolja u svemu, i veoma ćeš biti cenjena - rekao je Mića.

foto: Printscreen/Zadruga

- Hvala Mićo - rekla je Viki.

- Majo, ja o Caru nemam šta da kažem, o njemu sam sve rekao, svađali smo se, vređali. Sada ću reći da on ima trajne karakterne osobine, on vređa ljude 24 časa dnevno, ne bira sredstva da nekog unakazi i ponizi. On najviše vređa devojke. Car je verbali ubica, on ne bira sredsva kako da uništi osobe koje su mu drage. Mina, Dalila i ti Majo ste tri osobe koje je on ponizio. Gurao vam je XXL do kraja rečima i delima. Njemu će se to olupati o glavu, a vi mu prelazite preko toga.On pravi grešku za greškom. On se je*e sa tobom Majo, dok je Dalila u emisiji, zameram mu milion stvari. Daću mu srednji budžet, a on nikoga ne poštuje, nikada ga nema kada neko deli budžet, ne poštuje nikoga, i zato menjam odluku i dajem mu mali - rekao je Mića.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:14 DALILA I DEJAN ĆE MORATI BEZ JEDNOG U ZADRUZI 5: Dragojevići ulaze u rijaliti, a evo od koga su se OPROSTILI! (VIDEO)