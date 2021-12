DEJAN TREBA DA BUDE UZ MAJKU, OCA I BRATA! DALILA JE NEBITNA: Dragojević dobio lekciju od starijeg zadrugara, pa ga KAZNIO! VIDEO

Lepi Mića koji je ovonedeljni vođa delio je budžete rijaliti učesnicima, a svakog zadrugara pojedinačno je komentarisao.

Naredni budžet bio je za Dejana Dragojevića, kom je Mića zamerio mnoge stvari.

foto: Printscreen

- On je bio najomiljeniji zadrugar do skoro. Dejan treba da bude uz svoju majku, brata, oca, a za devojku nije bitno. Njemu niko ne mora da otvara oči, on mora sam da ih otvori. On je radio stvari koje ne mogu da razumeju. On ima pravo da oprosti svojoj svojoj ženi, ali da li to treba to on mora da zna. Dalila je pogrešila, a da li je ona sa Dejanom sada jer ga voli, ili nešto drugo, ali ako ona to radi jer laže, ona ne može biti sa čovekom kojeg ne voli. To je veća patnja. Dejane, mene si iznenadio negativno, bio sam ubeđen da to nećeš uraditi u životu. Možda on radi sve ovo zbog sebe, ali smatram da je on razočarao ljude koji su bili uz njega. Moram da ga kaznim malim budžetom, ja ne mogu to da tolerišem - rekao je Mića.

foto: Printscreen

Mića je nakon toga dao mali budžet i Milanu Jankoviću Čorbi kojem je zamerio ponašanje prema njemu iz prethodnog rijalitija.

Kurir.rs/K.Đ.