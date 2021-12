CARU SAMO TREBA MAJINA DOZVOLA DA UNIŠTI DALILU I DEJANA: Ona je loš čovek, a on je bolesni PSIHOPATA! (VIDEO)

Filip Car ne može da se sastavi nakon brutalne svađe sa Dalilom i Dejanom Dragojevićem, pa je neprestano ogovarao bivšu devojku i njenog sadašnjeg dečka i bivšeg muža.

Filip je jasno je poručio svima da bi ih "raspametio", samo da mu dozvoli Maja Marinković. On je sve vreme govorio da je Dejan bolestan, a Dalila psihopata.

foto: Printscreen

- Ona je loš čovek, a on je bolestan, on je psihopata. Ona nije načisto u glavi, želi da je još vređam, priča kako je Maja meni plaćala... Maja mi je pozajmila 2.000 evra, toliko sam joj vratio, sve mi je stvari uništila, mobilni telefon... Ona više ne zna šta priča, ni koju bi optužbu iznela. Ja sam glup, trebalo je samo da kažem da je neću vređati, jer je Dejan sam rekao o Dalili sve ono što jeste, kao i ona o njemu. Ja sam o Dalili rekao sve što on nije smeo da joj kaže u facu - govorio je Car.

Kurir.rs/K.Đ.

